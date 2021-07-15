肌膚修護產品受肯定　東森自然美再獲國家品牌玉山獎

▲東森自然美2020年橫掃「國家品牌玉山獎」6大獎，東森集團總裁王令麟從副總統賴清德手中接下獎座 。今年再度獲獎。（圖／記者徐文彬攝）

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東森自然美今年歡度50周年，連月來也受到國內外大獎肯定，品牌宣布榮獲2021年第18屆國家品牌玉山獎，也是繼去年得獎後，再度獲獎。因為疫情影響，頒獎典禮延至10月舉行，自然美以高品質的肌膚修護商品與身心舒緩商品，獲得評審青睞，得獎商品，包括NB-1胜肽水光微導機能液、積雪草新肌換膚7天安瓶、瑞昇樂呼吸複方精油 01。

強調人證、物證、科學做見證的東森自然美，50年來累積消費者良好口碑以及產品高滿意度，本次得獎商品更在防疫期間，呵護與修復被口罩悶住的肌膚。「NB-1胜肽水光微導系列」一直是東森自然美的明星商品，有內含得獎商品的全套系列九折優惠。「積雪草煥活全能超值套組」，除了得獎商品積雪草新肌換膚7天安瓶，另有超導晶露、全能精華、緊緻撫紋霜、玫瑰果煥活精華油等，優惠價15700元，為原價87折。

東森購物網歡慶集團相關事業體東森自然美獲獎，八月份推出消費滿5000元抽東森購物提貨券5000元活動，共計10名，凡購買玉山獎的得獎商品，可再多一次抽獎機會。

▲東森自然美產品再獲「國家品牌玉山獎」肯定。（圖／東森自然美提供）

被稱為「小銀管」的「NB-1胜肽水光微導機能液」是貴婦間口耳相傳的秘密武器，美麗原理是打開肌膚吸收通道，將肌膚調理成更易吸收後續保養的最佳狀態。以多重活性成分、蘆薈、小黃瓜等植物複方精華，為肌膚補充水分及養分，打下肌膚保養基礎。全系列運用生物尖端科技，4大美容成分包括撫紋六胜肽、NB 複合胜肽、GSP大豆胜肽複方、H.A透明質酸鈉，由內而外修護調理，使用後透出自然膨潤水光的女神般魅力。

而被稱為「神仙草」的積雪草，是近幾年很紅的保養成分，「積雪草新肌換膚7天安瓶」含抗氧化劑，能快速舒緩、鎮定敏感泛紅肌膚，溫和又全面性的護膚成分，防疫期間更被視為拯救和舒緩的口罩肌救星。同時也針對肌膚乾燥敏感進行深層修護，幫助提升肌膚穩定和平衡，增加防護力，還可幫助對抗初老，讓肌膚恢復緊緻彈力。

▲「積雪草新肌換膚7天安瓶」舒敏、抗老、喚活。

在疫情期間，「瑞昇樂呼吸複方精油-01」內含純正薰衣草、澳洲尤加利、桉油醇迷迭香、胡椒薄荷、苦橙葉、廣藿香、羅文莎葉，其中「羅文莎葉」在法國研究指出，是目前抗病毒效果No.1的精油，因此可以將精油滴在口罩兩側，就能讓呼吸更加順暢，幫助提升防禦力。

東森自然美結合東方經絡和西方芳療的療癒聖品「自然美瑞昇樂活精油系列」，讓你享受生活深呼吸，重新感受清新的自己，樂活精油來自於法國H.REYNAUD & FILS、義大利西西里島Misitano & Stracuzzi、澳洲DownUnder三大頂尖百年精油廠，並用法國普羅旺斯的薰衣草貫穿在每個配方裡面，讓身心靈達到最放鬆的狀態，每一秒你都在療癒自己。

國家品牌玉山獎為激勵台灣企業勤奮打拼，致力建立國家品牌形象，樹立國家企業之典範，甄選最具優質競爭力之傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌、傑出領導人，以表彰其卓越表現，藉由國家品牌玉山獎嚴謹審核。

▲總統蔡英文去年接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，東森集團總裁王令麟也入府與總統會面。（圖／總統府提供）

東森自然美成立50年來，榮獲多項海內外大獎肯定，不僅研發滿足各種消費者膚質的完整保養系列商品，還整合線上、線下，透過美容SPA中心協助客人諮詢並記錄膚況，並提供頂級專業美容護膚課程服務，展現極具前瞻性的實力。去年東森自然美拿下「傑出企業」、自然美暢美力益生菌產品也獲「最佳產品類獎」。今年多項美肌產品獲獎，顯示東森自然美商品在原料的嚴選、安定性及成效，都獲得全面好評，甚至在產品上市前，也都會由總裁王令麟親身體驗及百名以上員工測試通過，讓消費者安心。

本次再度獲得玉山獎評審的肯定，顯示產品品質與穩定度不容質疑。東森自然美未來也將持續投入研發，並在品質與安全性嚴格把關，推出高端天然成分的產品。

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