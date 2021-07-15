fb ig video ETtoday search mobile

肌膚修護產品受肯定　東森自然美再獲國家品牌玉山獎

>

▲▼第十七屆玉山獎頒獎典禮，新聞雲及自然美獲玉山獎 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美2020年橫掃「國家品牌玉山獎」6大獎，東森集團總裁王令麟從副總統賴清德手中接下獎座 。今年再度獲獎。（圖／記者徐文彬攝）

生活中心／綜合報導

東森自然美今年歡度50周年，連月來也受到國內外大獎肯定，品牌宣布榮獲2021年第18屆國家品牌玉山獎，也是繼去年得獎後，再度獲獎。因為疫情影響，頒獎典禮延至10月舉行，自然美以高品質的肌膚修護商品與身心舒緩商品，獲得評審青睞，得獎商品，包括NB-1胜肽水光微導機能液、積雪草新肌換膚7天安瓶、瑞昇樂呼吸複方精油 01。

強調人證、物證、科學做見證的東森自然美，50年來累積消費者良好口碑以及產品高滿意度，本次得獎商品更在防疫期間，呵護與修復被口罩悶住的肌膚。「NB-1胜肽水光微導系列」一直是東森自然美的明星商品，有內含得獎商品的全套系列九折優惠。「積雪草煥活全能超值套組」，除了得獎商品積雪草新肌換膚7天安瓶，另有超導晶露、全能精華、緊緻撫紋霜、玫瑰果煥活精華油等，優惠價15700元，為原價87折。

東森購物網歡慶集團相關事業體東森自然美獲獎，八月份推出消費滿5000元抽東森購物提貨券5000元活動，共計10名，凡購買玉山獎的得獎商品，可再多一次抽獎機會。

▲得獎產品合圖。（圖／東森自然美提供） ▲得獎產品合圖。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美產品再獲「國家品牌玉山獎」肯定。（圖／東森自然美提供）

被稱為「小銀管」的「NB-1胜肽水光微導機能液」是貴婦間口耳相傳的秘密武器，美麗原理是打開肌膚吸收通道，將肌膚調理成更易吸收後續保養的最佳狀態。以多重活性成分、蘆薈、小黃瓜等植物複方精華，為肌膚補充水分及養分，打下肌膚保養基礎。全系列運用生物尖端科技，4大美容成分包括撫紋六胜肽、NB 複合胜肽、GSP大豆胜肽複方、H.A透明質酸鈉，由內而外修護調理，使用後透出自然膨潤水光的女神般魅力。

而被稱為「神仙草」的積雪草，是近幾年很紅的保養成分，「積雪草新肌換膚7天安瓶」含抗氧化劑，能快速舒緩、鎮定敏感泛紅肌膚，溫和又全面性的護膚成分，防疫期間更被視為拯救和舒緩的口罩肌救星。同時也針對肌膚乾燥敏感進行深層修護，幫助提升肌膚穩定和平衡，增加防護力，還可幫助對抗初老，讓肌膚恢復緊緻彈力。

▲積雪草新肌換膚7天安瓶。（圖／東森自然美提供）

▲「積雪草新肌換膚7天安瓶」舒敏、抗老、喚活。

在疫情期間，「瑞昇樂呼吸複方精油-01」內含純正薰衣草、澳洲尤加利、桉油醇迷迭香、胡椒薄荷、苦橙葉、廣藿香、羅文莎葉，其中「羅文莎葉」在法國研究指出，是目前抗病毒效果No.1的精油，因此可以將精油滴在口罩兩側，就能讓呼吸更加順暢，幫助提升防禦力。

東森自然美結合東方經絡和西方芳療的療癒聖品「自然美瑞昇樂活精油系列」，讓你享受生活深呼吸，重新感受清新的自己，樂活精油來自於法國H.REYNAUD & FILS、義大利西西里島Misitano & Stracuzzi、澳洲DownUnder三大頂尖百年精油廠，並用法國普羅旺斯的薰衣草貫穿在每個配方裡面，讓身心靈達到最放鬆的狀態，每一秒你都在療癒自己。

國家品牌玉山獎為激勵台灣企業勤奮打拼，致力建立國家品牌形象，樹立國家企業之典範，甄選最具優質競爭力之傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌、傑出領導人，以表彰其卓越表現，藉由國家品牌玉山獎嚴謹審核。

▲▼總統蔡英文接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，東森新媒體總裁王令麟也入府與總統會面。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文去年接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，東森集團總裁王令麟也入府與總統會面。（圖／總統府提供）

東森自然美成立50年來，榮獲多項海內外大獎肯定，不僅研發滿足各種消費者膚質的完整保養系列商品，還整合線上、線下，透過美容SPA中心協助客人諮詢並記錄膚況，並提供頂級專業美容護膚課程服務，展現極具前瞻性的實力。去年東森自然美拿下「傑出企業」、自然美暢美力益生菌產品也獲「最佳產品類獎」。今年多項美肌產品獲獎，顯示東森自然美商品在原料的嚴選、安定性及成效，都獲得全面好評，甚至在產品上市前，也都會由總裁王令麟親身體驗及百名以上員工測試通過，讓消費者安心。

本次再度獲得玉山獎評審的肯定，顯示產品品質與穩定度不容質疑。東森自然美未來也將持續投入研發，並在品質與安全性嚴格把關，推出高端天然成分的產品。

►東森自然美 訂購／商品洽詢專線：0800-006-066
東森自然美粉絲專頁 
東森自然美美麗據點 

關鍵字：

東森自然美, 肌膚, 玉山獎, 修護

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

王令麟領軍！ETtoday、東森自然美獲「國家玉山獎」　蔡英文讚「脫穎而出」

王令麟領軍！ETtoday、東森自然美獲「國家玉山獎」　蔡英文讚「脫穎而出」

王令麟領軍再奪國際大獎！東森自然美獲2021亞太傑出企業勵志品牌獎

王令麟領軍再奪國際大獎！東森自然美獲2021亞太傑出企業勵志品牌獎

畢業即就業！東森自然美「前進校園」釋出500職缺　美容師28K起保障薪資

畢業即就業！東森自然美「前進校園」釋出500職缺　美容師28K起保障薪資

最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略 冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭 終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底 肯德基推「三層炸雞漢堡」肉食族爽翻！　沒有麵包根本罪惡破表 請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%，連粉絲都分不清 超多人不知道！把握「6個燃脂時間」，讓減重事半功倍 打疫苗快注意！營養師曝多吃「5食物」效果更好＋5大NG事要小心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面