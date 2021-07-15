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吃貨暴動！辛拉麵進化「辛炒麵」問世　首次無湯、刺激辣味爽翻

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▲▼ 辛拉麵 。（圖／翻攝自IG）

▲辛拉麵農心集團推出全新「辛炒麵」。（圖／翻攝自IG）

編輯／Ann

誕生於1986年的南韓「辛拉麵」是不少人的最愛，Q彈麵條加上濃郁醬汁多年都不曾吃膩，如今農心集團宣佈將推出全新的「辛炒麵」，是辛拉麵35年來頭一回出現「無湯麵」，據說以紅辣椒濃縮調味讓口感更佳刺激，還藏有「辛字」魚板在裡頭，讓眾多吃貨都相當期待。

辛拉麵推出35年成為大家的最愛泡麵之一，農心集團日前宣佈將推出全新口味「辛炒麵」，成為品牌首次有無湯麵誕生，據說口味上依舊延續經典的辛辣口感，但是麵條有所改變，使用了適合乾吃的炒麵麵條，煮約2分鐘即可食用，且Q彈咬勁依舊。

▲▼ 辛拉麵 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 辛拉麵 。（圖／翻攝自IG）

▲使用了濃縮的葱與紅辣椒所提煉的調味油 。（圖／翻攝自IG）

還使用了濃縮的葱與紅辣椒所提煉的調味油，使乾麵吸附濃郁醬汁，有天然的辣味刺激十分過癮。當然，吃慣辛拉麵的民眾一定知道，泡麵湯包中都含有風乾過的蔬菜和香菇做搭配，這回的辛炒麵同樣保留，透過蔬菜來豐富口感；另外還有紅色的「辛字魚板」藏身其中，超高辨識度趣味十足。

這款「辛炒麵」預計在7月20日正式在南韓上市，最快8月份則會銷往海外，已經有不少南韓粉絲熱烈留言表示：「炒麵期待好久了」、「一定很好吃」、「早就該出乾麵了」。

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關鍵字：

辛拉麵, 農心, 南韓, 泡麵, 乾麵, 炒麵

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