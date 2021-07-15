「上妝後才戴」竟是錯！5個常犯的「隱形眼鏡錯誤」，你中幾個？

▲隱形眼鏡佩戴學問多，做錯會傷害眼睛。（圖／Pexels，以下同）

編輯 / Lily

越來越多人把隱形眼鏡當作妝容的一部分，總覺得要戴上才完整，但是一些錯誤習慣若是不及時糾正，可是會很傷眼睛，盤點大家常犯的5個錯誤，提醒自己千萬得留意！

#重複使用日拋型隱形眼鏡

很多人購買日拋隱形眼鏡，為了省錢總要戴個兩、三天才捨得丟，這樣長期下來容易使得角膜缺氧，眼睛發紅，甚至會加速眼睛老化，為了眼睛健康，還是得依照時效使用最好。

#洗澡、游泳時佩戴隱形眼鏡

不管是外出玩水，甚至是在家中沖澡時，都不能確保眼睛處於清潔衛生條件之下，隱形眼鏡有吸附性，水中的病原微生物很容易附著在鏡片上，加上水質的不確定性，很容易使眼睛敏感發炎。

#化完妝再戴隱形眼鏡

完妝後，眼周難免會彩妝，佩戴時候沾染上彩妝的機率非常大，建議在化妝前佩戴較為安全，提醒佩戴之前需要先把雙手洗淨，指甲要定期修剪，避免刮破眼鏡，才不會使雙眼受傷。

#隱形眼鏡摘下不沖洗

很多人習慣摘下隱形眼鏡後，直接丟入收納盒中就安心，要知道使用過後的鏡片一定會沾上蛋白質等異物，放入收納盒中請先用沖洗液沖洗掉鏡片汙垢，接著再裝入乾淨藥水的收納盒中。

#長時間不拔隱形眼鏡

很多人隱形眼鏡戴12小時起跳，若是挑選透氧度不足的隱形眼鏡，眼睛周圍的代謝物質無法排出，氧氣又不能及時進入眼角膜，長時間下來會讓角膜處於缺氧狀態，導致紅眼、血絲跟著來！

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