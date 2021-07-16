CHANEL全新「AirPods項鍊」太美！整串珍珠仙氣爆棚

編輯／Emily 圖／翻攝自chanel.com、prada.com

AirPods耳機已經不單單是電子用品，許多品牌為它設計專屬配件，讓耳機搖身一變成潮流飾品。CHANEL（香奈兒）推出一系列「AirPods項鍊」，在項鍊兩端裝上可以連接殼，讓你把AirPods你摘下時，有地方可以放置，不會再搞丟，而且項鍊本身就很美，戴上去貴氣逼人。

CHANEL推出了三款「AirPods項鍊」，其中最吸精的就是「珍珠項鍊款」，它是一圈短項鍊配上兩條長鍊子的雙層造型，全都以珍珠串成。短項鍊中間掛了綴滿水鑽的雙C標誌，非常醒目，兩條長鍊的尾端是可以裝AirPods的金色連接殼，仔細看上面也有水鑽裝飾。

想要低調一點，可以看看其他兩款「AirPods項鍊」，有一款的鍊子是黑色小羊皮加金屬裝飾，搭配金色雙C標誌，讓人聯想到香奈兒包包的背帶，連接殼部分則寫上CHANEL字樣。

另一款整條都是金色，搭配幾顆珍珠點綴特別有氣質，項鍊和連接殼上的LOGO都鑲上閃亮的鑽，連接殼還有菱格紋。

除了CHANEL，PRADA也有推出「AirPods專用耳機鍊」，整條是銀色的，上面還有PRADA具代表性的三角形標誌，鍊子兩端有掛勾，以及可以連接耳機的黑色橡膠套，把橡膠套拆下來還能改掛在口罩、包包⋯⋯不同地方，變換多種用途。

另一個品牌Tapper專門設計AirPods相關配件，其中就有「AirPods項鍊」系列，鍊子的末端都有連接套，可以裝上AirPods，有推出金、銀、粉紅等多種顏色，造型簡約有型，跟一般項鍊混著戴完全不違和。

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