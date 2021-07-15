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這只G-SHOCK 23萬元！　激似日本戰國將軍盔甲

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▲▼ G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

▲慶祝G-SHOCK旗艦款MR-G系列25周年，推出限量版MRG-B2000BS「華婆娑羅Hana-Basara」錶款，230,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO一只G-SHOCK 23萬元！品牌最高單價錶款再添新作，慶祝旗艦款MR-G系列25周年，推出限量版MRG-B2000BS「華婆娑羅 Hana-Basara」錶款，整只錶以DAT55G 鈦合金製成，並特別邀請寶石切割大師小松一仁親手切割COBARION® 錶圈，讓錶款誠如其名，猶如日本戰國時代將軍「婆娑羅武將」的盔甲，威風凜凜。

▲▼ G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-B2000BS華婆娑羅Hana-Basara腕錶的錶圈，由寶石切割大師小松一仁親手切割而成。
 

「婆娑羅」在梵文中為鑽石之意，而「華」即華麗之意，在戰國時代將軍又被稱為「婆娑羅武將」，因此其威風盔甲成為錶款靈感來源，使用比純鈦硬度高3倍的DAT55G 鈦合金打造霸氣外觀，並經過日本盔甲和刀劍在鍛造時經加熱形成的傳統鐵色DLC處理，再由寶石切割大師小松一仁雕飾錶圈與鏡面，盡顯如盔甲般的力與美；內載Bluetooth®藍牙連結與世界六局電波接收系統，具備耐衝擊構造、太陽能電力、抗磁、防水200米強悍功能。

▲▼ G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-B2000BS華婆娑羅Hana-Basara腕錶展現如日本盔甲的力與美。

▲▼ G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK特別為MRG-B2000BS-3A打造特殊木盒包裝搭配金屬花紋圖樣。
 

Seiko也經常將日本精神與文化融入腕錶設計之中，旗下高端品牌Grand Seiko今年推出可展現日本四季豐富面貌的GMT腕錶，選定春季的「春分」、夏季「小暑」、秋季「寒露」和冬季的「冬至」打造腕錶，近日抵台亮相為春分錶款SBGJ251，以綠色面盤象徵捎來春天的信息，內載高振頻機芯9S86，內外兼具。

▲▼ G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko GMT春分錶款SBGJ251，205,000元。（圖／Grand Seiko提供）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Seiko, Grand Seiko

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