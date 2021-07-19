包・開箱／COACH「小枕頭包」每一款都太Ｑ！療癒手感+浪漫色調少女心噴發

記者王則絲／專題報導

近年來療癒系枕頭包為女孩們的心頭好，各家品牌都爭相推出，COACH繼上回帶來「Pillow Tabby」後，今年早秋推出了「Originals Quilties」系列，將經典包款們換上蓬鬆柔軟的全新面貌，今天《ET FASHION》要來開箱的正是改造成「枕頭包」的經典Willis 18手提包以及Dinky 18手袋，可愛小巧又軟萌的外型，令人忍不住少女心噴發！

▲今日《ET FASHION》開箱包款。（圖／記者王則絲攝）



COACH Originals系列中囊括了多款經典手袋，包括有手提把的方型「Willis 18」、掀蓋設計的「Dinky 18」、拉鍊開包的「Lunchbox」，以及腋下包「Swinger」。

COACH於今年早秋亮相重新改造後的「Originals Quilties」系列，讓這些經典的人氣手袋全「長肉」了！採用最柔軟的Nappa皮革製成，於包面上製作粗條絎縫設計，以凸顯如枕頭般蓬鬆的質感。

▲COACH推出「Originals Quilties」，亮相一系列由經典包款改造而成的小枕頭包。（圖／品牌提供）



▲開箱第一款為「Quilties Willis」。（圖／記者王則絲攝）



今天開箱第一款為白色的「Quilties Willis」，換上直紋絎縫設計後，瞬間從復古經典款化身為可愛俏皮的枕頭包，氛圍與以往大不相同，拿在手上手感非常好，延用經典招牌金屬轉扣，打開後內部有一個大隔層與前方小夾層，並附有卡片暗袋與拉鍊暗袋，轉到包身背後，也有一個小夾層喔。

▲「Quilties Willis」細節與內部空間。（圖／記者王則絲攝）



另外一款「Quilties Dinky 18」同樣也採用直紋絎縫打造，為此系列的特色，影片開箱拍攝款式為寶寶藍色的經典老花配色，與其他浪漫色調的素色款式不同，老花款使用的是Chambray丹寧提花面料，簡單的掀蓋迷你包款內部空間算足夠，Plus手機也能輕易放入，並同樣具有拉鍊暗袋、卡片暗袋與前方夾層。

▲開箱第二款為「Quilties Dinky 18」藍色老花。（圖／記者王則絲攝）



▲「Quilties Dinky 18」細節與內部空間。（圖／記者王則絲攝）



▲此系列肩背帶有多格孔洞可調整。（圖／記者王則絲攝）

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