48歲鄭秀文撞衫「國民妹妹」IU失算！　花裙造型久違亮相飄嬸味

▲港星鄭秀文。（圖／翻攝自IG）

編輯／Ann

48歲香港女星鄭秀文影歌雙棲奠定天后地位，同時也受到時尚品牌青睞，近期公開為GUCCI站台，頂著耀眼金髮，換上一身飄逸的印花洋裝亮相，久違展現高調時尚感，不過卻與南韓人氣女星IU（李知恩）撞衫了，兩人相差20歲演繹同款造型格外引人注目，有網友則表示鄭秀文穿錯服裝，碎花裙效果不如預期。

▲鄭秀文以GUCCI碎花裙久違亮相。（圖／翻攝自IG）

鄭秀文出道多年一直維持纖細體態，近期露面則是為了GUCCI站台，她以一套印花連身洋裝登場，遍佈的藍、粉色花朵仿佛綻放在裙間，與飄逸的裙襬設計加上蝴蝶結剪裁相佐，雖然和鄭秀文一貫的活潑風格不謀而合，但碎花裙並非容易駕馭，且她一頭亮眼金髮下，又加以鮮艷頭巾與墨鏡做裝飾，使得整體造型過於繁雜。

▲IU是南韓首位GUCCI品牌大使。（圖／翻攝自IG）

更有眼尖網友隨即發現，南韓人氣女星IU早在今年（2021年）6月就搶先穿著該套裙裝擺拍，並且被品牌發佈在官方IG上，可見帶貨力一流。不同於鄭秀文的多層次搭配，IU身處花林之中成為陪襯，並以招牌旁分長髮展現溫柔婉約的氣質，將印花裙裝完美消化，不但不顯繁雜，還多了些許仙氣，令眾多粉絲深深陶醉，幾乎穿出與鄭秀文截然不同的風格。

畫面公開後則引起網友兩極評價，不少人直言鄭秀文逆齡程度一絕，也有人力挺IU到底，「這套就是寫著IU的名字」、「一個霸氣一個仙氣」、「這套鄭秀文穿的確是顯老了」。

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