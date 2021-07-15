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麥當勞聯名《哆啦A夢》！「百寶袋」裝搖搖薯條、芋頭冰炫風也太Q

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編輯／Emily　圖／翻攝自mcdonalds.com.hk、小紅書@alsihn

麥當勞前陣子與防彈少年團的聯名餐點掀起搶購潮，也讓很多網友想敲碗動漫合作系列，這次香港麥當勞就攜手經典卡通《哆啦A夢》，推出一系列聯名餐點，紙袋、飲料杯、漢堡盒包裝換成藍、白配色，還加入鈴鐺、百寶袋等元素，配上哆啦A夢圖案，實在是太可愛了。

▲香港麥當勞Ｘ哆啦A夢。（圖／翻攝自mcdonalds.com.hk）

香港麥當勞的《哆啦A夢》聯名系列，除了換上哆啦A夢限定包裝，餐點也是配合夏季的限定口味。有推出原味、鳳梨兩款蝦堡，包裝紙和外層盒子都有哆啦A夢圖案，藍、白配色加入黃色點綴，看起來充滿夏日氣息，飲料也是涼爽的熱帶鳳梨蘇打，杯子上有嘟嘴的哆啦A夢。

▲香港麥當勞Ｘ哆啦A夢。（圖／翻攝自mcdonalds.com.hk）

▲香港麥當勞Ｘ哆啦A夢。（圖／翻攝自mcdonalds.com.hk）

另外還有櫻花蝦口味搖搖薯條、香芋口味冰炫風和紅豆卡士達派，裝薯條的紙袋和冰炫風包裝都以藍色為底，配上黃色鈴鐺和白色口袋，一看就知道是哆啦A夢的「百寶袋」，從裡面掏出美味食物特別療癒，紅豆卡士達派的靈感則來自哆啦A夢最愛的銅鑼燒。

▲香港麥當勞Ｘ哆啦A夢。（圖／翻攝自mcdonalds.com.hk）▲香港麥當勞Ｘ哆啦A夢。（圖／翻攝自mcdonalds.com.hk）

速食店常常推出限定系列吸引顧客，馬來西亞的漢堡王最近就推出了「巧克力漢堡」系列，分別有牛肉培根和雞排兩款，肉排淋上甜甜的巧克力醬，再搭配酥炸洋蔥、起司、蛋黃醬等配料，結合出特殊的鹹甜滋味，光看巧克力醬從漢堡中間擠出來，就已經很誘人，實際吃起來如何更讓人好奇。


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關鍵字：

麥當勞, 哆啦A夢, 聯名, 餐點

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