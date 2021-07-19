台北101頂級珠寶腕錶大師之作展線上起跑　專家開講收穫滿滿

▲TAIPEI 101「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」 以線上發表的創新形式，吸引消費者。（圖／台北101提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

台北101購物中心一年一度的「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」，正於Stage@Taipei 101（簡稱Stage 101）線上熱烈進行中，逾20個品牌端出超過200件傑作共襄盛舉，不僅可線上欣賞與購買品牌精選之作，亦整合線下資源，可於網站預約專賣店鑑賞。此外，台北101也邀請瑞士鐘錶權威機構FHH總理事Carson Chen進行線上講座、分析趨勢，讓消費者收穫滿滿。

▲透過TAIPEI 101「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」，在家也能欣賞逾20個鐘錶珠寶品牌的傑作。



堅強陣容

受新冠肺炎疫情全台三級警戒影響，台北101舉辦的「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」，今年首度轉往線上平台，依然吸引BLANCPAIN、Breguet、LONGINES、OMEGA、RADO、Swatch、TISSOT、BVLGARI、CHAUMET、Chopard、HARRY WINSTON、MIKIMOTO、FRED、HUBLOT、IWC、Jaeger-LeCoultre、PANERAI、PIAGET、Roger Dubuis、Vacheron Constantin與 Grand Seiko等品牌參展，紛紛祭出限量款或全台獨家款式吸睛。

▲寶格麗Serpenti Seduttori白金滿鑽腕錶，3,345,000元。





▲伯爵Sunlight Journey系列手鐲式彩寶花卉高級珠寶工藝腕錶。



優惠驚喜

結合實體與線上兩大版圖的「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」，展期正逢七夕情人節與父親節前夕，台北101獻上珠寶與腕錶高達7%的驚喜回饋，即日起至8月15日止凡消費珠寶腕錶，刷101聯名卡單筆滿5萬元送2500，刷合作銀行信用卡滿10萬元送5000，若從線上Stage 101下單再加碼購物金點數10倍送，等同於再拿2.5%回饋。

▲蕭邦 L’Heure du Diamant系列鑽錶，2,430,000元。

▲FRED高級珠寶系列5.83克拉哥倫比亞祖母綠戒指（左）6,508,900元，MIKIMOTO日本Akoya珍珠五排式鑽石手鍊400,000元。



知識專區

除了賞珠寶腕錶與購物，「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」還開辦線上講座，自7月23日到8月20日的每個星期五，提供了線上藏家錶友私人聚會，也就是國際專家開講的線上直播workshop，由瑞士高級製表基金會FHH

總理事陳楷遜Carson Chan主講，透過「專家導航看2021國際腕錶趨勢」、「何謂高級製錶？瑞士高級製錶基金會來告訴你」、「如何收藏與保養你的機械錶？瑞士腕錶專業認證 課程預告」，以及「該進廠保養了嗎？專家教你判斷腕錶的狀態 」等主題，傳遞第一手資訊。

▲瑞士高級製表基金會FHH 總理事陳楷遜Carson Chan應台北101之邀，線上主角腕錶趨勢。



而針對珠寶客群，台北101特別規劃「抽一張牌，找到你跨時空的幸運力量！」workshop，邀請占星大師蘇飛雅以星座塔羅的方式，輕鬆有趣帶領大家認識珠寶藝術。所有台北101 World Masterpiece 線上講座採預約報名制。