超可愛「熱壓機」649元！三明治、鬆餅3分鐘搞定　還能拍美照

文／C編

受到疫情的影響，很多人減少外食、開始大展廚藝，因此小家電的需求也跟著上升，「Her和她」推薦「義大利Giaretti 二合一熱壓三明治鬆餅機」，可以在家做出好吃的早餐以及甜點，方便又省力，而且外型小巧可愛、顏色又是甜甜的馬卡龍色，邊做餐點還能邊拍照打卡，讓人羨慕到流口水。

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▲義大利Giaretti 二合一熱壓三明治鬆餅機，原價1280元、特價649元。點我購買。



這款熱壓三明治鬆餅機備有二合一兩用烤盤，包括華夫鬆餅盤、三明治烤盤各一，600W大功率快速加熱，過熱自動斷電，使用更安全，可拆洗不沾烤盤，清潔更輕鬆，直立式機身收納方便，連電線都可以輕鬆隱藏。

▲早餐輕輕鬆鬆就能製作。（圖／pexels）



多功能的三明治機只要將麵包放上去，接著放進蔬菜、鮪魚或是火腿等佐料，就可以輕鬆製作出美味的熱壓三明治，3分鐘搞定輕食早餐，是居家媽媽的得力助手，只要10幾分鐘就可以搞定一家人的早餐，方便省時。

▲華夫格鬆餅也可以用它製作。（圖／pexels）



換上華夫鬆餅烤盤，只要將鬆餅醬倒入烤盤，加熱等待3到6分鐘，就可以製作出跟外面咖啡廳一樣的華夫鬆餅，加上水果、冰淇淋、果醬就是一道美味的點心，也可以放上鮪魚、玉米、火腿等食材，做成鹹的華夫鬆餅，要甜要鹹輕鬆轉換又省時。

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「Her和她」推出「義大利Giaretti 二合一熱壓三明治鬆餅機」，原價1280元、特價649元，有經典白、蜜桃紅、Tiffany藍可以挑選，連機身都是可愛的顏色，想必做早餐也會有輕鬆好心情。