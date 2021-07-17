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不喝水會越來越笨！　5個「超傷腦生活習慣」一半人都踩雷

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▲難過,傷心,家暴,霸凌,憂鬱（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲幾種生活習慣讓腦退化。（圖／pixabay）

編輯／借借

生活忙忙碌碌，許多人無瑕關心自己的健康，卻忘記打拼過後，自己的身體要自己面對，近年失智、阿茲海默等腦部退化疾病，是對於我們未來生活的一大夢魘，專家表示，其實以下不良的生活習慣，都在不時的傷害大腦，讓思考功能慢慢退化，漸漸變笨。

▲▼霸凌,排擠,憂鬱,悲傷,分手,單身,魯蛇,孤單,孤獨,隔離。（圖／pixabay）

▲未來是自己的，要好好照顧身體，聆聽警訊。（圖／pixabay）

一心多用多工
在上班時同時回電子郵件、打電話甚至傳簡訊，或許這樣的一心多用習慣，讓你變的健忘嗎？如果丟三落四的情況越來越頻繁，建議你戒掉這種習慣，同時多工可能讓腦部產生壓力，釋放壓力賀爾蒙「可體松」，長期下來就會變的健忘，腦跟人體有一定的負荷量，不要總挑戰它們的極限。

▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲最近常同時做多件事卻丟三落四，便要小心腦部是否負荷過重。（圖／翻攝自pixabay）

喝水不足
水分佔人體重量的70%，缺乏水分就像身體永遠在乾枯狀態，各器官無法正常運作，家中腦部的負荷量，自然思緒也就開始混亂，更會影響到注意力與短期記憶力，建議每天平均需攝取1500至2000毫升的水分。

▲▼ 水,喝水（圖／取自免費圖庫StockSnap.io）

▲喝水讓循環更好。（圖／pixabay）

長期失眠、睡不好
腦部在睡眠時是黃金修復期，若長期失眠或持續睡不好，大腦會產生β-澱粉樣蛋白，此數值是罹患阿茲海默症的重要指標，也會增加失智症的風險，可不是精神不好而已，若有睡眠障礙，建議正視這項問題，並積極改進自己的睡眠模式。

▲▼熬夜,加班,過勞,上班,工作,失眠,疲勞,健康（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲失眠的影響不只精神不振而已。（圖／Pakutaso）

吃得過多
在人類發展的過程中，往往需要動腦筋採集或守獵，來獲得食物用以生存，但現在的世界中人類建立的食物供給系統，可以讓人簡單的獲得食物與養份，這會讓大腦失去使用功能而衰退，而進食過多造成血糖與血壓的失控，則會誘發失智機率，進食時多細嚼慢嚥，增加大腦血液循環。

▲吃飯,下午茶,早午餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲進食過多恐造成身體負擔。（圖／pixabay）

過度的憂鬱
壓力確實很難排解，而現代社會有太多事需要擔心，但找尋紓壓之道是必要的，因為長期的憂鬱跟壓力，會妨礙腦部產生新的連結，腦會因此萎縮。

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關鍵字：

傷腦, 健康, 生活習慣

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