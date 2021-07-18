VORNADO循環扇特價2580元！最實際的省電神物　讓冷氣效率更強大

文／C編

夏季到來，家家戶戶幾乎都會開冷氣，想要節電的話，搭配循環扇使用是好方法，幫助空氣流通，更涼爽舒適，「Her和她」推出「美國VORNADO沃拿多7吋渦流空氣循環扇」，讓冷氣效能達到最大，節能省電百分之80。

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▲美國VORNADO沃拿多 7吋渦流空氣循環扇 460B，原價2680元、特價2580元，點我購買。



VORNADO堪稱循環扇領導品牌之一，1940年代將「飛機」製造技術應用於風扇上，創造出渦流空氣循環機，是VORNADO最原始的設計，至1945年，第一台高效能循環機誕生，發展至今已經超過75年，也因此才會成為很多人想買循環扇時，第一個出現在腦海的品牌。

▲居家環境靠循環扇加強降溫。（圖／unsplash）



這台7吋渦流空氣循環扇，可3段式調整風量，並能改變角度，自0度至90度仰角，馬達保固6年也是利多，使用會更安心。「渦流風束推進」技術，將冷氣平均送達各個角落，馬達長時間運轉也能保持低溫，高效。並且搭在定角螺旋推進扇葉，寧靜度與最佳推射風涼設計，擁有定向渦卷導流罩，擠壓空氣形成渦流風束，可以讓風量傳達得更遠，另外，還有超效空氣循環加速室，特殊設計空間，渦流風速起源處，搭配空氣導入柵，讓空氣循環可以更加順暢、也更可以節能。

▲空間大更需要循環扇的加持。（圖／unsplash）



空氣循環扇一年四季都能使用，夏天配合冷氣，建議可以放在空調下方，45度對著天花板吹，幫助室內空氣快速循環，每個角落都擁有涼爽的空氣，此規格建議適用坪數約5到8坪。到了冬天，則可以強化暖氣效能，將電暖器靠近地板的暖流，均勻循環到空間中，還能與除濕機、空氣清淨機一起使用，節能又有效。

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「Her和她」推出「美國VORNADO沃拿多 7吋渦流空氣循環扇 460B」，原價2680元、特價2580元，超強的循環扇擁有6年保固，黑色鋼琴烤漆，內外在兼具，可以省下不少冷氣電費，達到全面降溫。