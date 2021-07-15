用美唇為解封做準備！YSL奢華緞面新6色、植村秀肉桂色#994太美被問翻

▲YSL、植村秀最近都推出超美唇膏新色，上市前就引發討論熱潮。



記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

最近都宅在家防疫、出門也是口罩不離身，許多人乾脆不化妝幾乎天天都素顏，但隨著726看似解封有望，你的彩妝魂是否也在蠢蠢欲動？想快速改變心情、氣色，只要一支唇膏就夠了！最近不少品牌都推出了超美唇彩新系列，像是先前烤奶色唇膏超火的植村秀，最新限量「肉桂色」系列還沒推出就被狂敲碗，而YSL經典奢華緞面唇膏則是推出全新6色，從裸粉色到暖棕紅都有，快為自己選一支為「出關」做準備。

▲YSL奢華緞面唇膏推出全新6色。



奢華緞面唇膏可說是YSL的經典唇彩之一，擁有濃郁飽和的奢華色澤及細緻如絲緞的豐盈質感，從推出以來就廣受喜愛，更創造出許多熱賣色號。今年7月YSL再度發揮精準調色推出全新6色，從鮮豔烈紅、玫瑰粉、蜜桃粉到暖棕紅等多種濃度色彩都有。

▲YSL 奢華緞面唇膏，#155無邪嫩粉，NT$1,360。

像是專為黃皮膚所打造的嫩粉色#155，是各種妝容、場合都百搭的裸調粉嫩色。



▲YSL 奢華緞面唇膏，#156索愛烈焰，NT$1,360。

#156則是氣質滿分的奶茶玫瑰色，薄擦、厚擦都很好駕馭，是連化妝新手都不會失手的必備色。

▲YSL 奢華緞面唇膏，#157蜜桃成熟，NT$1,360。

紅棕色調#157則是可甜可鹹的神仙色，薄擦是可愛嬌羞感，也能厚塗打造性感女人味。

▲植村秀無色限唇膏系列推出5款限量「肉桂色」。



除了YSL，已帶起好幾波唇色熱潮的植村秀，繼烤奶色、棕紅唇後，最新限量「肉桂色系列」將時尚感滿分的土棕色調入紅、橘色調，打造連黃皮都能駕馭的5款超美肉桂色，還沒推出就在美妝版上被瘋狂敲碗！

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，#BG994肉桂焦糖，NT$1,050。

其中一定要搶先鎖定的非全新色#BG994莫屬！不挑膚色的焦糖木色調，薄擦粉嫩顯白、顯氣質，厚塗又能自帶時髦感氣勢，詢問度最高，有下一支缺貨色的預感。

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，#WN279肉桂莓果，NT$1,050。

調和莓果調和肉桂色的全新色#WN279人氣也超高，一擦超顯白，薄擦、厚塗都女人味十足，尤其厚塗更是氣場全開。

▲植村秀 無色限釉光精油唇膏，#BR783肉桂玫瑰，NT$1,050。

#BR783則是暖暖的玫瑰土色調，連黃皮都能輕鬆駕馭不灰臉，薄塗一層就很優雅，一擦就有韓劇女主即視感，厚塗則是讓時尚度飆升，

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