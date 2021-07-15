「不老仙妻」52歲體態苗條　抗老秘訣每天7到8種青菜、吃原型食物

記者李薇／綜合報導

日本愛知縣的水谷雅子52歲卻擁有大學生般的細緻臉蛋，因此又被稱為「不老仙妻」、「第一美魔女」，她的保養方式也受到很多女孩關注，希望到了老年也可以像她一樣凍齡，最近她的飲食法就在網路爆紅，大家都在學。

▲水谷雅子擁有良好體態。（圖／mizutanimasako IG）



「瘦下來的話會很顯老，所以非常保持自己的體重」，對於瘦身水谷雅子不走一直瘦身的路線，反而透過吃得健康，來讓自己保持健康的體重，同時也看起來更加年輕，在飲食上，她幾乎很少外食，都是自己在家裡煮，以吃食物的原型為主。

▲全靠均衡飲食而來。（圖／mizutanimasako IG）



盤點水谷雅子每天的菜單，一天至少都要吃7到8種蔬菜，如果某天的蔬菜量不夠，就會使用保健飲料或美容飲料代替，並且不會完全減少碳水化合物，「因為不吃總感覺沒力氣」，所以會適量的攝取正常份量。

▲不過度減肥，也是維持抗老的秘訣。（圖／mizutanimasako IG）



不只是多吃蔬菜，肉類也會正常攝取，像是魚肉、牛肉、豬肉都會均衡攝取，尤其又以魚類為最多，水谷雅子也說，自從孩子長大之後，吃零食的機會變少了，因此都以正餐為主，不會在非正餐的時候吃零嘴，也是讓她體重維持在正常水準的原因。

韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫 超簡單夏日編髮一次學會

韓妞敷臉多加這一道！難怪肌膚水嫩又透滿光澤

妝容總是看起來很廉價？改善4大細節，更有時尚名媛氣質