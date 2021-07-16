迪麗熱巴「長針眼」用瀏海狂遮　穿「人魚公主裝」美貌依然逆天

▲迪麗熱巴穿著藍色漸層禮服被粉絲讚是「人魚公主」。（圖／翻攝自微博，以下同）

記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴近日出席活動時，不巧於左眼上長了常見的眼疾「麥粒腫」，所以可以發現當天迪麗熱巴幾乎都是以瀏海遮住半張臉，或是戴上墨鏡，不過她選穿一襲墨藍色漸層的長禮服，貼身收腰曲線流瀉而下，散開的裙襬宛如人魚尾巴，因此也被粉絲稱為是「人魚公主」，偶爾發生小小的瑕疵，一點也不減迪麗熱巴的逆天美貌。

▲迪麗熱巴因長針眼，活動時幾乎遮住半張臉。

麥粒腫也就是俗稱的針眼，每個人多少都有長過的經驗，通常會產生紅腫影響到外觀，就連女神迪麗熱巴也在工作時不巧長了一顆，當天活動上，迪麗熱巴一開始就戴著墨鏡出場，拿掉後也幾乎全程都用瀏海掩蓋住左眼，儘管只有露面半張臉，粉絲還是超捧場：「半張臉都能把我迷得神魂顛倒」、「問題一點都不大」、「還是一樣美！」

▲迪麗熱巴也有Po出自己的近拍圖，不過畫上眼妝後幾乎看不出針眼的蹤跡。

這回出席活動迪麗熱巴選穿設計師品牌GUO PEI的墨藍色、金色漸層長禮服，並以Rene Caovilla水鑽跟鞋收尾，低胸的一字領口秀出深溝，現場上迪麗熱巴還不斷用手捂胸，就怕不小心曝光，強烈的光澤感服貼身形流瀉而下，宛如人魚的尾巴一樣夢幻，工作室釋出精修圖裡也都巧妙避過了針眼的半邊，絕美造型被網友們狂讚：「人魚公主」、「美得要我的命」、「半張臉也超絕」、「太美了！」

▲迪麗熱巴選穿設計師品牌GUO PEI的墨藍色、金色漸層長禮服。

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