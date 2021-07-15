女生注意！「無法熬夜、經常素顏」都證明你已步入初老

▲一些日常習慣代表你已步入初老階段。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯/ Amber

以前老喜歡往外跑，現在防疫在家居然也樂得輕鬆，在家休息放空也很好，到了時間就提醒自己快去睡美容覺，和朋友聊天的話題不再是曖昧對象，而是婚姻和股票，這些初老症狀，你也覺得熟悉嗎？

#經常「想當年」

臉書每次跳出的往年回顧，總是勾起你當時的記憶，和三五好友聊天說的還是念書時的回憶，樂此不疲，多希望可以一起回到過去。

#話題超實際

以前最喜歡和閨蜜們漫無目的的聊天，現在只要一聊開口就是投資、買房、生小孩，以前的風花雪月，變成柴米油鹽，長大就是不得不把我們拉回現實，就連聊天也是

#不能熬夜

以前總是和朋友比晚睡，現在晚上12點一過，眼睛瞇到張不開，因為知道現在一熬夜，往後要花好幾天才能復原，與其疲憊，倒不如好好睡，早睡早起，把一些瑣事就留在白天進行，效率更高。

#不愛熱鬧

以前總覺得人多往哪跑，現在變得好怕吵，甚至覺得遠離人群也不錯，在家享受片刻寧靜，聽聽音樂，放空追個劇也能很開心。

#打扮以舒服為主

以前和朋友約會，總會精心打扮，就算一整天穿著高跟鞋也無所謂，現在外出只講求輕鬆舒適，平底鞋變成最好的朋友，臉上的妝容也變得越來越淡。

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