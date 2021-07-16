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嚴格節食好有效？營養師曝「快速減重」5大問題：小心掉髮又復胖

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▲▼「快速減重」常見5大問題。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師提醒減肥要循序漸進，切勿貪快不當節食。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

有些人減肥貪圖速效，喜歡嘗試一些快速瘦身法，甚至是透過極端飲食來達成，但知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，若不是在均衡飲食的前提下進行，快速減重很容易導致身體出狀況，像是掉髮、女性生理期混亂，甚至導致身體器官功能異常等，他也整理出快速減肥可能產生的5大問題，提醒大家瘦身是長期的戰爭，循序漸進、持之以恆才是關鍵。

▲▼「快速減重」常見5大問題。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.掉髮

快速減重的方法通常是透過極端飲食，會造成營養素攝取不足，進而引發掉髮問題。

2.基礎代謝率下降

不當的斷食法或節食雖然能快速減重，但快速減重大部分都是減掉肌肉，會造成基礎代謝率下降，一旦恢復正常飲食，一定會復胖，並引發「溜溜球效應」，讓體重像是溜溜球一樣反覆下降又上升的惡性循環。

▲▼「快速減重」常見5大問題。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.生理期不規律

女生減重時體重下降太快，容易使荷爾蒙失調，造成經期混亂，生理期週期變得不規律、甚至可能導致停經。

▲▼「快速減重」常見5大問題。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.抵抗力下降

快速減重通常都有營養素攝取不足的問題，使得蛋白質分解，很有可能造成身體抵抗力下降。

5.器官功能失調

蛋白質流失加上代謝率下降，容易導致器官功能失調、功能異常，最常見就是便秘或催吐等造成腸胃道損傷，嚴重一點的營養不良，會導致肝腎出問題，甚至是心臟疾病。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 快速減重, 節食, 問題, 掉髮, 基礎代謝率, 營養師

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