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44歲美容專家傳授「曬不黑3秘訣」，原來「這類水果」早上不能吃

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▲▼美容專家傳授「曬不黑3秘訣」。（圖／翻攝自IG）

▲日本美容專家石井美保以奇蹟凍齡著稱。（圖／翻攝自IG/miho_ishii）

編輯 / Lily

夏日豔陽猛烈，做好防曬絕對是愛美女生的第一要務，要怎樣才能維持白皙肌膚呢？日本綜藝節目更邀請凍齡美容專家石井美保傳授曬不黑3大秘訣，原來睡前滑手機竟和肌膚變黑有關，一起來學習！

▲石井美保以44歲「奇蹟凍齡」之姿，登上日本美容雜誌封面。

防曬人人會塗，但是要在夏季曬不黑，才是真本事，日本節目《ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～》，先前請來凍齡美容專家石井美保傳授夏日曬不黑秘訣，除了挑選是適合的防曬產品，一些生活習慣和飲食原來才是影響膚色的關鍵。

▲▼美容專家傳授「曬不黑3秘訣」 。（圖／Unsplash）

#睡前不要滑手機

不少人睡前都習慣滑個手機，原來這個動作很致命，專家分享，手機的藍光容易使肌膚曬黑，日本美妝品牌曾做過相關研究，電子產品發出的藍光，對肌膚容易產生不良影響，數據顯示，測試者前一晚使用電子產品，比沒有使用的測試者，體內產生的褪黑激素明顯減少，隔天吸收同樣份量的紫外線，曬後兩者則有明顯差異。因此若是夜晚想使用3C產品，建議選擇具有抗藍光效果的防曬乳打底，為肌膚做好全面防護較安心。

▲▼美容專家傳授「曬不黑3秘訣」 。（圖／Unsplash）

#早餐避免吃高感光水果

不少女生都會將水果當作早餐，開啟完美的一天，但早晨吃什麼水果，和曬黑竟然有大關聯，像是柑橘類的高感光水果，富含銅等金屬元素的食物，接觸陽光的紫外線後，會增加皮膚黑色素的數量和活性，使肌膚變得敏感、生成黑斑。因此早餐避免吃柑橘類水果，建議晚餐後再進食較適當，避免肌膚吸收過多紫外線。

▲▼美容專家傳授「曬不黑3秘訣」 。（圖／Unsplash）

#遮陽傘的隔熱效果同樣重要

不少女生夏季在外，陽傘不離身，挑選陽傘時都會選擇具有99.9%以上的遮光率之外，原來隔熱效果也超重要，因為熱會活化肌膚黑色素細胞，若是陽傘的隔熱效果不好，即便稱了傘，肌膚曬黑機率也會大增。

關鍵字：

曬不黑, 美容專家, 生活習慣, 飲食

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