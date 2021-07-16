刷酸去口罩痘、粉刺林？皮膚科醫師教「酸類保養」正確使用法

▲學會正確刷酸遠離粉刺痘痘危機，擁有細緻好肌膚。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

最近天氣越來越熱，出油量大幅提升，加上外出戴口罩悶住肌膚，不少人肌膚都失控，粉刺痘痘紛紛找上門，尤其油痘肌問題更嚴重，也讓刷酸的討論熱度增加不少，該如何正確使用酸類保養就成了重要關鍵。知名皮膚科醫師廖苑利近日就針對刷酸分享許多小知識，包含油痘肌刷酸的益處、如何正確刷酸，還有酸類的選擇等，快學起來讓你刷酸不翻車。

▲酸類保養品能幫助改善近來許多人困擾的「口罩痘」、粉刺問題。（圖／翻攝IG@goodal_official）



廖醫師表示，長痘與毛囊皮脂腺分泌、皮脂分泌量增加阻塞毛孔及痤瘡桿菌等因素息息相關，使用酸類保養品，也就是所謂的「刷酸」能有效幫助改善以下7點：

1.改善角質阻塞堆積



2.改善痘痘、痘印



3.抑制痤瘡桿菌



4.抵抗毛囊發炎



5.抑制黑色素生成



6.代謝粉刺



7.調理皮脂腺分泌



雖然近幾年酸類保養品越來越普遍，但還是有不少人對於酸類保養品並不熟悉，錯誤使用不僅效果不好，反而可能使肌膚受損，尤其高濃度酸類，廖醫師建議一定要在專業醫師的指導下使用，盲目使用容易造成角質過度剝落或肌膚出現泛紅、發燙、脫皮、敏感等等問題。

▲酸類保養品建議從低濃度開始用。（圖／翻攝IG@ahc.official）



在酸類的選擇上，廖醫師也拿常見的水楊酸及果酸來做例子。水楊酸只作用在皮膚淺表角質層，能起到單純治療和阻斷的作用，但改變膚質也只是一時的，而在濃度上，3%～6%可去角質，當濃度超過6%具腐蝕性；而果酸則是能進入真皮層，從根本上改變膚質，且沒有毒性，濃度可以由8%～40%從低到高用起，但高濃度最好到皮膚科經專業評估後再進行。

居家煥膚保養建議可選市面上已調配好的酸類保養品使用即可，剛開始接觸的人從較低濃度開始使用，並依個人膚質和膚況注意使用頻率，使用後也要注意做好後續保濕護理。

►洗臉巾比較乾淨？皮膚科醫師反推毛巾更好 曝「正確使用3要點」



►皮膚科醫師曝「防曬4大誤區」超多人犯！忽略小細節照樣會曬黑



►痘痘粉刺長不停？營養師教「預防長痘」飲食5關鍵：第1種要少吃