網紅撞臉史嘉蕾喬韓森！扮「黑寡婦」讓人分不清　網驚：失散的姊妹

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@black.widow、@mimisskate

漫威電影《黑寡婦》最近在台上映得到好成績，女主角史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）也因為「黑寡婦」一角累積大批粉絲，而抖音（TikTok）上就有一名網紅因為撞臉史嘉蕾而爆紅，他會戴上紅色假髮、穿上緊身特務裝，拍攝各種模仿影片，跟本尊放一起，真的讓人傻傻分不清。

▲左邊是史嘉蕾喬韓森，右邊是抖音網紅Kate Shumskaya。



跟史嘉蕾喬韓森撞臉的網紅叫做Kate Shumskaya，是一名來自俄羅斯的模特兒、Cosplayer，因為常在抖音發布模仿史嘉蕾的影片，而吸引多達650萬粉絲追蹤，Instagram上也有52.4萬個追蹤者，他在介紹欄也自稱是「史嘉蕾的私生女」，抖音帳號更直接改姓喬韓森。

近期搭上黑寡婦電影熱度，Kate戴著紅色假髮，穿上黑寡婦各種經典服裝，跟本尊相似度真的超高，被外國媒體報導後，讓他又紅出新高度。

一開始看或許會覺得是因為黑寡婦同款髮型、服裝，才看起來那麼像，但褪下裝扮後，Kate本人的金髮造型，以及大眼、窄鼻、性感厚唇等五官特色，其實都跟史嘉蕾本人神似，尤其某些拍攝角度根本是複製人。網友們看到也紛紛留言感嘆：「比史嘉蕾更像史嘉蕾」、「根本雙胞胎」、「失散的姊妹」。

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