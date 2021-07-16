楊冪邪惡視角曬腿POSE絕了！「激短裙連發」網吃不消：好敢穿

▲大陸女星楊冪 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

34歲大陸女星楊冪演藝事業亮眼，昨（15日）出席SuperELLE盛典紅毯堪稱碾壓全場，她一連換上兩套禮服寵粉，先以「前短後長」的墊肩西裝禮服亮相，巧妙露出深V線條簡直來勢洶洶；接著換上溫柔的透視閃片裙裝，將優越的白皙美腿完美發揮，讓粉絲看得過癮。

▲楊冪以荷蘭設計師品牌Ronald van der Kemp 2021秋冬高訂上身。（圖／翻攝自微博）

楊冪昨日現身SuperELLE盛典紅毯，以荷蘭設計師品牌Ronald van der Kemp 2021秋冬高訂上身，一套帥氣的墊肩西裝禮服，採用前短後長的裙襬剪裁，將楊冪的一雙長腿完美展現，並以長長的裙身拖地，可謂氣勢驚人，遊走於率性與性感之間恰到好處。不光如此，墊肩效果搭配翻領細節更是霸氣全開，隨著抓皺領口一路向下，使得楊冪美胸悄悄曝光，果真搶走全場焦點。

▲楊冪穿著Georges Hobeika透視短裙大秀傲人美腿 。（圖／翻攝自微博）

其實楊冪早已站穩大陸一線女星地位，出席紅毯總是高訂禮服加身，此次第二套造型再換上黎巴嫩高級訂製禮服品牌Georges Hobeika 2021春夏系列，透視閃片裙裝相當適合楊冪的柔美氣質，運用遍佈裙身的閃片，一路遊走至袖間創造靈動的菱格紋圖案。

再加上裙短驚人，又讓楊冪再次發揮長腿優勢，她也索性在拍攝中將美腿翹在桌子上，一舉一動電力十足，這回美照曝光更是掀起粉絲熱議：「太敢穿了」、「楊冪的腿究竟是何物」、「說是腿精不為過吧」。

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