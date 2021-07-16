亮・珠寶／日本祝福圖紋變珍珠串鍊　MIKIMOTO搭蛋白石幻彩齊發

▲MIKIMOTO邀超模富永愛演繹全新頂級珠寶系列The Japanese Sense of Beauty。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

日本精品品牌經常將文化融入設計之中，或由職人進行傳統工藝裝飾，發揚和風精神。MIKIMOTO上周於法國高級訂製與時尚聯合會官方電子平台發布的全新頂級珠寶系列「The Japanese Sense of Beauty」，由日籍超模富永愛演繹，即帶領人們走一遭文化之旅，從浮世繪中的瀑布美景、傳承數百年的紋飾、皇族女子正式禮服特色等，均化為一件件華美珠寶。

▲MIKIMOTO靈感源自浮世繪中瀑布景觀的胸針，鑲嵌天然淡水珍珠、翡翠、黝簾石、祖母綠、藍寶石、鑽石。



由於日本四季分明，季節常成為設計主題之一，此次富永愛示範MIKIMOTO一款別於肩上的流蘇胸針，靈感源自浮世繪中的瀑布景觀，青松倚崖傍水，鑲嵌美鑽與藍寶石的瀑布飛流直下，詮釋春雪消融之時的景致。

▲MIKIMOTO演繹秋日的扇子胸針（左），發想自「十二單衣」胸針。



▲從日本裝飾紋樣「青海波紋」發想的珍珠項鍊，MIKIMOTO搭配蛋白石的組合非常有趣。



傳承數百年、帶有美好寓意的傳統裝飾紋樣，也啟發MIKIMOTO的創作，此次運用菊花疊瓣紋、青海波紋打造如衣領般的大型套鍊，其中青海波紋源自古代波斯，經過絲綢之路傳入日本，成為祝福幸福生活之意的美好圖騰，品牌運用日本Akoya珍珠串成一個個層疊的半圓，再點綴蛋白石，其天然遊彩與珍珠的光暈相呼應，是非常有趣的新穎組合。

▲MIKIMOTO菊花造型胸針與戒指，中央分別鑲嵌天然美樂珍珠、黑南洋珍珠與孔克珠。



法國珠寶品牌CHAUMET也持續發揚悠久傳統，每回發表頂級珠寶系列，總會有冠冕新作彰顯引以為傲的冠冕傳統，近日發表的Torsade de Chaumet系列，受巴黎芳登廣場上拿破崙紀念柱上的螺旋紋雕飾啟發，打造兩頂螺旋紋造型的冠冕，一款為飛揚線條的全鑽設計，另一款於中央點綴2.32克拉枕形切割的歌倫比亞祖母綠，風格摩登。

▲CHAUMET Torsade de Chaumet 18K白金祖母綠冠冕，鑲嵌哥倫比亞、重2.32克拉枕形切割祖母綠。（圖／CHAUMET提供）



►Chaumet螺旋冠冕髮上舞動 優美曲線源自拿破崙紀念柱的雕飾

►亮・珠寶／項鍊出現虹彩！ Boucheron革命技術造夢幻色

