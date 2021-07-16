隋棠、賈靜雯搶曬 FENDI「F字包」！女星輪番洗版　夢幻亮點一次看

▲FENDI 爆款「FENDI First 」手袋狂洗版 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

創意總監Kim Jones入主FENDI後，終於迎來首個爆款手袋「FENDI First 」包款，近期受到女星隋棠、賈靜雯、曾之喬等人輪番上身，以「F」為靈魂標誌元素注入包款框架中，輕巧捧在手中即是焦點所在，無論是柔軟的納帕皮革、蟒蛇皮或是羊絨材質全都超燒！

▲由Kim Jones操刀的時裝系列首秀2021秋冬女裝系列，首次出現FENDI First 包款 。（圖／品牌提供）

由Kim Jones操刀的時裝系列首秀2021秋冬女裝系列在今年（2021年）2月登場，同時也是熱門包款「FENDI First 」首次亮相，以兼具潮流的別緻造型擄獲人心，將品牌經典「F」字樣化作輪廓注入包身之中，並提供柔軟的納帕皮革、蟒蛇皮、毛皮、羊絨，以及有著 Karligraphy 圖案的法蘭絨材質，打破手拿包堅挺的形式，提供時尚迷不同選擇。

▲（依序）隋棠、賈靜雯、曾之喬輪番曬包。（圖／品牌提供）

女星隋棠相中焦糖色款式，加上可拆肩帶輕巧上身，並以柔美的針織套裝搭配，輕輕鬆鬆營造時尚造型。賈靜雯則是換上逆齡的波點連身洋裝，流暢剪裁散發清新美感，加上百搭的FENDI First以手拿包方式呈現，仍是矚目焦點；擅長多層次搭配的女星曾之喬，則是以棕色大衣加上迷你款式包款點綴於腰間，更能讓F字包脫穎而出。

▲本季還有FENDI FIRST鞋款，懸臂鞋跟十分搶眼 。（圖／品牌提供）

其實除了「F字包」攻佔大家的視線，本季還打造充滿建築風格的拖鞋式女鞋，將「F」倒置過來成為鞋身底座，打造出懸臂鞋跟的視覺效果，使用亮面皮革、蓬鬆羊絨或玫瑰色的貂皮等，同樣是女星們的愛鞋名單之一。

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BALENCIAGA Le Cagole



BALENCIAGA今年（2021年）4月公開的冬季系列中，就藏著 Le Cagole包款的身影，以重塑經典新貌的方式登場，將Classic機車包款的標誌細節再演繹。Le Cagole以大容量形式擄獲時尚迷，並延用經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上，吸睛卻不過分搶戲；再加以搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素，搭配金屬鉚釘和孔眼，彰顯率性氣息。而更可愛的細節就屬收納包形的外掛皮革吊飾以及心型掛鏡，上肩時輕鬆秀出愛心鏡子，夢幻到破表。





▲Le Cagole以大容量形式擄獲時尚迷，並延用經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上 。（圖／品牌提供）

Versace La Medusa手袋

▲中央點綴著Medusa的頭像 。（圖／翻攝自品牌IG）

美杜莎（Medusa）作為Versace的標誌性元素，這位「蛇髮女神」曾是雅典最美麗動人的女子，創意總監Donatella Versace便以此為背景打造了La Medusa手袋，首次亮相於2021年春夏系列，包款輪廓寬鬆以柔軟皮革製成，最大亮點就是鮮明的色系組合，有經典薰衣草紫、亮眼桃紅色、撞色等，完美了一年四季的搭配；而中央點綴著Medusa的頭像更是不可忽視，以立體形式呈現之上，為整體帶來神秘氣息。

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