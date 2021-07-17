全球熱門品牌TOP10出爐！YEEZY拖鞋、Nike經典款是「最夯單品」

編輯／Emily 圖／翻攝自nike.com、IG@yeezymafia

時尚數據平台Lyst近日公布了2021年第二季度「全球最熱門品牌」排行榜，常引起話題的Dior、Nike都有上榜，但第一名是由蟬聯四個季度冠軍的Gucci奪得，另外Lyst也以社群熱度、搜尋次數、銷售量等為依據，公布了全球男生、女生喜愛的「最夯單品」。

Lyst每個季度都會公布熱門品牌排行榜，以各大網站的搜尋量、社群提及次數、消費者購物行為等數據統計，報表十分具有公信力，能看出流行趨勢。2021年Q2「全球最熱門品牌」冠軍是Gucci，先前聯名Balenciaga，還有與脫口秀主持人James Corden合作的影片，以及全新家居用品系列，讓他們連續四個季度位居榜首。

第二名是與Sacai合作男裝系列的Dior，第三名則是運動品牌Nike，後面四到十名依序為Louis Vuitton、Prada、Balenciaga、Moncler、Bottega Veneta、Saint Laurent 以及Versace。

除了十大熱門品牌，Lyst也整理出受到全球男、女喜愛的「最夯單品」，男性最夯單品第一名是adidas的「YEEZY SLIDE」，這系列拖鞋造型前衛，雖然簡單卻具有潮流感，以淺棕、白、綠等大地色系為主。

女性最夯單品第一名則是Nike經典鞋款「Air Force 1」，最基本的全白配色是不敗款，還有女性專屬的Air Force 1 Shadow系列，更以繽紛色彩擄獲女孩的心。

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