少時俞利、孝淵穿迷你裙視線直逼腿根　幕後照裙襬狂撩比正片更養眼！

記者王則絲／台北報導

近年來高爾夫球運動在韓妞們之間非常盛行，也是許多明星的日常休閒娛樂，少女時代成員俞利與孝淵也不例外，近日她們替高爾夫球服裝品牌同框拍攝廣告，穿著數套運動衫與迷你裙，展露傲人雙腿，張張視線都直逼腿根，從俞利在IG上釋出的拍攝幕後照中，可以看到兩人開心在草地上跳躍，裙襬隨之飄起，畫面更為養眼！

▲（左）孝淵、（右）俞利拍攝高爾夫球裝廣告。（圖／翻攝自IG@lecoqgolf_kr）



少女時代成團十多年，團員們一起經歷了重要的人生階段，彼此之間的革命情感深厚，即使難以再合體活動，私下感情還是非常好，像俞利、孝淵先前就有與秀英一起打高爾夫。

▲le coq golf釋出最新形象廣告。（圖／翻攝自IG@lecoqgolf_kr）

如今高爾夫球不再只是上流社會或是退休人士的休閒活動，更是時髦的運動，這次高爾夫球服裝品牌le coq golf 邀請俞利、孝淵出鏡最新形象廣告，兩人一同演繹新系列服裝，大多數造型皆以極短的百褶迷你裙、搭配Polo運動衫為主，修飾身形比例效果很好，每一張圖視線都直逼腿根，將兩人纖細筆直的雙腿展露無遺，營造出活力、性感又充滿夏日的氣息。

▲大多數造型皆以極短的百褶迷你裙、搭配Polo運動衫為主。（圖／翻攝自IG@lecoqgolf_kr）



俞利先前曾於IG上Po出拍攝工作的幕後照，只見俞利與孝淵兩人開心在草地上玩起來，一邊跳躍 、一邊拍照，就像小少女一般青春活力滿點，裙襬部分還隨風撩起，幕後照比起正片更養眼、更可愛。

▲俞利Po出拍攝幕後照。（圖／翻攝自IG@yulyulk）

▲俞利、孝淵也和秀英一起打過高爾夫球。（圖／翻攝自IG@yulyulk）

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