fb ig video ETtoday search mobile

彭于晏戴浪琴表放電　潛水錶勾深潛拍戲回憶

>

▲▼ Longines,Seiko 。（圖／公關照）

▲浪琴表代言人彭于晏演繹全新HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼黑色面盤玫瑰金PVD腕錶。（圖／浪琴表提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

許久未在台灣公開亮相的彭于晏，近日為代言的浪琴表（Longines）拍攝全新形象照，他身穿藍色西裝，搭配今夏主打的HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼雙色金腕錶，展現陽光型男風格，自2014年起與浪琴表合作至今，他表示：「腕錶不再只是收藏而已，更代表每個人在不同階段的成長跟回憶。｣

▲▼ Longines,Seiko 。（圖／公關照）

▲久未在台灣公開亮相的彭于晏，為浪琴表拍攝最新形象照。
 

例如彭于晏腕上最新的浪琴HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼雙色金腕錶，便勾起拍電影的回憶，他透露曾親自上陣深潛至40米深的水域，過程充滿驚險與挑戰，深深體會時間對於潛水員而言非常重要。他最喜歡HydroConquest 深海征服者系列潛水錶的特色，包括裝載防磁耐震的L888.5矽游絲自動上鍊機芯、不鏽鋼與金色或玫瑰金PVD的雙色設計，因為外型搶眼，也符合熱愛運動的他所需。

▲▼ Longines,Seiko 。（圖／公關照）▲▼ Longines,Seiko 。（圖／公關照）

▲浪琴表HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼黑色面盤玫瑰金PVD腕錶（左）58,800元，不鏽鋼藍色面盤金色PVD腕錶58,800元。
 

邁入夏季，各品牌潛水錶盡出，Seiko Prospex近日推出1986石英潛水錶35周年紀念限定錶S23635J1，具1000米飽和潛水用的防水高規格，也採用Seiko獨有的外胴保護圈構造，維持錶款堅固耐用的強悍特性，正是大名鼎鼎的「鮪魚罐頭」；而面盤改採垂直漸層的藍黑色調，搭配強化矽膠錶帶，另附一條深藍色錶帶可供替換，所有的小細節都是以潛水員的安全為首要考量，包括錶冠上的LOCK、箭頭標示等都以亮黃色呈現。

▲▼ Longines,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex推出1986石英潛水錶35周年紀念限定錶S23635J1，83,000元。（圖／Seiko提供）

►Seiko「鮪魚罐頭」紀念錶藍漸變黑面亮相　限量80只得手刀搶

►浪琴表、歐米茄大推太陽眼鏡！ 凱特溫絲蕾戴新款耍帥

關鍵字：

彭于晏, Longines, 浪琴表, Seiko

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／日本祝福圖紋變珍珠串鍊　MIKIMOTO搭蛋白石幻彩齊發

亮・珠寶／日本祝福圖紋變珍珠串鍊　MIKIMOTO搭蛋白石幻彩齊發

這只G-SHOCK 23萬元！　激似日本戰國將軍盔甲

這只G-SHOCK 23萬元！　激似日本戰國將軍盔甲

風・Luxury／冰淇淋色女錶誘人　RICHARD MILLE異材質撞色玩瘋了

風・Luxury／冰淇淋色女錶誘人　RICHARD MILLE異材質撞色玩瘋了

周杰倫買錶沒人理　伸魔術手穿過玻璃戴帝舵「熊貓」錶 雷達限量錶溫網搶曝光　球后戴白陶瓷錶當服儀模範生 網紅始祖10萬LV裝、柏金包伴遊坎城　紅毯禮服花邊是再生鋁製的 超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號 香奈兒百年N°5香水變身上億元珠寶　瓶子傾瀉而出美鑽超奢華 凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　 Seiko「鮪魚罐頭」紀念錶藍漸變黑面亮相　限量80只得手刀搶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面