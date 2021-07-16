彭于晏戴浪琴表放電　潛水錶勾深潛拍戲回憶

▲浪琴表代言人彭于晏演繹全新HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼黑色面盤玫瑰金PVD腕錶。（圖／浪琴表提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

許久未在台灣公開亮相的彭于晏，近日為代言的浪琴表（Longines）拍攝全新形象照，他身穿藍色西裝，搭配今夏主打的HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼雙色金腕錶，展現陽光型男風格，自2014年起與浪琴表合作至今，他表示：「腕錶不再只是收藏而已，更代表每個人在不同階段的成長跟回憶。｣

▲久未在台灣公開亮相的彭于晏，為浪琴表拍攝最新形象照。



例如彭于晏腕上最新的浪琴HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼雙色金腕錶，便勾起拍電影的回憶，他透露曾親自上陣深潛至40米深的水域，過程充滿驚險與挑戰，深深體會時間對於潛水員而言非常重要。他最喜歡HydroConquest 深海征服者系列潛水錶的特色，包括裝載防磁耐震的L888.5矽游絲自動上鍊機芯、不鏽鋼與金色或玫瑰金PVD的雙色設計，因為外型搶眼，也符合熱愛運動的他所需。

▲浪琴表HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼黑色面盤玫瑰金PVD腕錶（左）58,800元，不鏽鋼藍色面盤金色PVD腕錶58,800元。



邁入夏季，各品牌潛水錶盡出，Seiko Prospex近日推出1986石英潛水錶35周年紀念限定錶S23635J1，具1000米飽和潛水用的防水高規格，也採用Seiko獨有的外胴保護圈構造，維持錶款堅固耐用的強悍特性，正是大名鼎鼎的「鮪魚罐頭」；而面盤改採垂直漸層的藍黑色調，搭配強化矽膠錶帶，另附一條深藍色錶帶可供替換，所有的小細節都是以潛水員的安全為首要考量，包括錶冠上的LOCK、箭頭標示等都以亮黃色呈現。

▲Seiko Prospex推出1986石英潛水錶35周年紀念限定錶S23635J1，83,000元。（圖／Seiko提供）



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