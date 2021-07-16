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洗後、造型前都能用！「萬用護髮霧」一噴抗熱、撫平毛躁

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▲▼抗熱噴霧。（圖／品牌提供）

▲許多女生都會忽略秀髮抗熱保養。（圖／翻攝自IG/aveda_kr、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

一頭亮麗秀髮，絕對是女神的標配，豔陽的侵襲下，秀髮顯的乾荒毛躁，更別提燙染過的髮質，不好好照顧更是拖垮整體質感，這時候擁有一瓶隨手就能噴的修護髮霧很重要，洗後吹風前打底抗熱，外出前噴灑撫平毛躁，還原頭髮的柔順光澤。

女生光只是護髮還不夠，洗淨吹乾前的抗熱功夫絕不能少，要知道吹風機的高溫可是髮質的隱形殺手，高溫下容易破壞和刺激毛鱗片，長期下來使毛鱗片受損掀起，使髮絲變得極度乾燥粗糙，失去應有的光澤，以下盤點多款抗熱護髮噴霧，一起來挑選！

▲▼抗熱噴霧。（圖／品牌提供）

▲ORIBE 典藏特調 隱形防禦噴霧，175ml，1,440元。

添加植物性膠原蛋白、維他命B複合物、孔雀石萃取和迷迭香萃取等多種成分，提供髮絲最完善的防護因子，使您維護頭髮健康易如反掌，更可避免頭髮因熱工具或日常生活中汙染等環境因素所造成的乾燥、毛躁與褪色，為潔髮後奠定最好的基礎和保護。

▲▼抗熱噴霧。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel by Sisiey賦活重生熱啟230修護凝露，150ml，2,700元。

不只為秀髮提供超強防護力，當中更蘊含多種頂級植物美容油，同步深層滋養修護髮絲，其中山茶花油和辣木油為秀髮帶來極致滋養，富含Omega 9，幫助恢復秀髮柔軟彈性，耐熱度更能高達250℃，高溫造型也不怕，此外更針對髮絲受損結構，運用棉花蛋白深層修護，使髮絲完美健康強健不易斷。

▲AVEDA 縮時護髮霧，200ml，1,280元。

結合90%天然成分及空氣力學原理的縮時護髮霧，含有甜菜根萃取乳酸，可幫助收合毛鱗片，讓空氣流通於髮絲間，迅速帶走水分。更添加玉米油、椰子油等清爽潤澤配方，阻隔濕氣並讓髮絲更加柔順有光澤。加快吹乾頭髮、縮短熱風傷害，同時阻隔濕氣，一次動作就滿足三種保養需求。

►44歲美容專家傳授「曬不黑3秘訣」，原來「這類水果」早上不能吃

關鍵字：

髮霧, 抗熱, 護髮

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