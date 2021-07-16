日本神準「星球心理測驗」！挑一顆星球測出你潛意識「最想做的事」

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除了人類居住的地球，宇宙中還有數不清的美麗星球等著被發現，最近日本就有一項神準「星球心理測驗」在網上流傳，從圖中6顆不同顏色、樣貌的星球中，憑直覺挑選出一顆，將反映出潛意識裡「你現在最想做的事」，以下一起來看看：

▲從圖中6顆不同顏色、樣貌的星球中，憑直覺挑選出一顆。（圖／翻攝自curazy）



【解析】

選擇1號星球

你現在最想做的事是「拓展新的人際關係」，這段時間以來，你身邊有在持續來往的人們很固定，雖然穩定是個好現象，但是你似乎不太滿意現狀，有時會希望能多多認識一些人、發現有趣的事，這時不妨果斷邁出步伐，去參與一些平常比較少做的事，或是去一些沒去過的地方，可能就有遇見新緣分的機會。

選擇2號星球



你現在最想做的事是「出遠門旅行」，經過長時間的居家防疫，這大概是近期所有人的願望，但是你想出門旅行的慾望可能比別人都更強烈，雖然還不能去太遠的地方，不過你也可以趁現在的時間來場虛擬的旅行，上網搜尋想去的地方，閱讀別人的遊記、看看照片，替未來的旅程做功課。

▲選擇2號星球，現在最想做的事是「出遠門旅行」。（圖／翻攝自Unsplash，以下同）



選擇3號星球

你現在最想做的事是「找到能讓你上癮的嗜好」，你本來就是對很多事情都感興趣的人，尤其最近覺得特別需要些嗜好來療癒、填滿生活，但是光是用想的沒有用，有興趣的事情不妨趁現在比較有空開始一一嘗試，去試試看才有機會找到真正適合你的喜好。

選擇4號星球

你現在最想做的事是「發揮創造力」，像是彈奏樂器、寫作、創作藝術、手工藝或是增進廚藝⋯⋯等活動，你可能有滿滿的靈感想抒發，卻有些擔心別人不會喜歡，但是不用擔心，就放心著手開始，自己開心最重要。

選擇5號星球

你現在最想做的事是「享受美食」，你是否已經好久沒吃到能令你驚為天人的美食了？在家自己煮，或是叫外送都已無法滿足你，再忍耐一下下，相信不久後就能到喜歡的餐廳用餐了！

選擇6號星球



你現在最想做的事是「盡情購物」，人們在面對物慾上往往都是「心有餘而力不足」，那既然不是有錢人就要早點認清現實，先制定省錢計畫，存到制定預算後，再來在能力範圍內「盡情購物」，這是你也可以做到的。

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