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VALENTINO水母帽超搶鏡！秋冬高訂「紅鶴粉、紫羅蘭色」男女通吃

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▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 2022年秋冬高訂系列登場 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO 2022年秋冬高訂系列登場，選在威尼斯軍火庫船塢區舉辦，也是創意總監Pierpaolo Piccioli 最愛尋找靈感的城市之一，本季將文化回歸視為重點，共84套禮服，五彩亮麗的紅鶴粉、黃綠色衣著下，誇張的巨大裙襬與飄逸水母帽相互映襯，舞台效果十足。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲威尼斯軍火庫船塢區辦秀，鮮艷色系療癒視覺 。（圖／品牌提供）

創意總監 Pierpaolo Piccioli 來到威尼斯軍火庫船塢區辦秀，此處是該城市最大的生產中心，Piccioli藉此致敬時裝與藝術。本季的84套造型中，鮮艷色系是一大享受，有紅鶴粉、黃綠色、紫羅蘭色、可可色接連登場，秀上最顯著的搭配，像是水母造型般的巨大羽毛帽，幾乎遮住模特兒的半張臉，下身則搭配輕盈剪裁的裙裝，大量的褶襇細節增添動感，成為耐看不過的組合；緞面和縐紗剪裁成螺旋狀環繞身體，彰顯輪廓之美。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲高訂禮服不再是女性專利。（圖／品牌提供）

高訂禮服不再是女性專利，男士穿上了深淺不一的紫羅蘭色，大衣同時也是披風與圍脖，並透過亮片與前扣式褲裙呈現，為男女兩性開拓想像空間。時尚迷應該會發現，許多禮服有藝術畫作的影子，因Pierpaolo Piccioli在本季攜手17位畫家參與Des Ateliers企劃，將二維畫作與三維作品互通，也就是將畫作的構圖轉化為造型剪裁。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲壓軸禮服是英國變性藝術家詹姆斯奈爾斯畫作改造。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲Pierpaolo Piccioli在本季攜手17位畫家參與Des Ateliers企劃 。（圖／品牌提供）

藝術家派翠西亞特雷布（Patricia Treib） 的 5 件作品與第68套舞會禮服相結合，透過88 種不同的紡織品，耗時 680 小時才完成。最後壓軸登場的第84套禮服，則是將英國變性藝術家詹姆斯奈爾斯於2003年與2004年的畫作重塑，費時700小時大規模印製，造就了靈動的筆觸效果，呈現於寬袖廓形的禮服中，為本季大秀寫下完美句點。

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關鍵字：

VALENTINO, 巴黎, 高訂, Pierpaolo Piccioli

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