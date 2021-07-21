fb ig video ETtoday search mobile

超逼真「螃蟹玩偶」會脫皮！一次得到兩隻　還可以當抱枕、手提包

>

編輯／Emily　圖／翻攝自dailyportalz.jp、felissimo.co.jp

日本常有許多搞怪小物，最近日本雜貨品牌Felissimo就與新江之島水族館合作，推出一款有趣的「蜘蛛蟹玩偶」，他們仿造螃蟹「脫皮」的特性，做出逼真的雙層設計，讓你一次得到兩隻玩偶，不只可以當抱枕，螃蟹內部還能裝小東西，把兩隻蟹腳接起來就能當手提包。

▲鴿子高跟鞋。（圖／翻攝自dailyportalz.jp）

「蜘蛛蟹玩偶」神還原螃蟹外觀，把身體上的花紋、長長的腳都做出來，小小的眼睛、蟹腳前端的螯等小細節也不放過，最特別的是以螃蟹「脫皮」情況為靈感，做成雙層設計，把第一隻螃蟹的拉鍊拉開，裡面就會拉出第二隻螃蟹，讓你一次擁有兩隻玩偶。

▲鴿子高跟鞋。（圖／翻攝自dailyportalz.jp）

▲螃蟹包包。（圖／翻攝自felissimo.com）

為了逼真呈現螃蟹的脫皮狀況，兩隻螃蟹娃娃的顏色、體型都略有不同，脫皮前顏色偏橘、體型較小，脫皮之後變成鮮紅色，體型還會成長1.2倍〜1.5倍，真實的螃蟹就是這樣長大的，讓人感到不可思議。玩偶材質柔軟，可以拿來當抱枕，螃蟹內部也能裝小雜物，把蟹腳上的掛勾扣起來，直接變成小包包。

▲螃蟹包包。（圖／翻攝自felissimo.com）

▲鴿子高跟鞋。（圖／翻攝自dailyportalz.jp）

另外，日本創作者乙幡啓子2017年時曾設計了一款「鴿子高跟鞋」，他以基本款黑色高跟鞋為基底，搭配零件組合，黏貼成鴿子造型。他先用保麗龍雕塑出立體的鴿子頭型，再嵌入羊毛氈，做出鴿子的毛色，接著把立體鴿子頭黏到鞋子後方，鞋面部分則貼上灰、黑不織布做成的羽毛，全部覆蓋後就變成鴿子的翅膀。

▲鴿子高跟鞋。（圖／翻攝自dailyportalz.jp）

▲鴿子高跟鞋。（圖／翻攝自dailyportalz.jp）

他還把高跟鞋的鞋跟改造成鴿子的腳爪，用鐵線塑形之後，包上紅色羊毛氈，裝上去就大功告成了，鞋子擺著就像兩隻鴿子，但實際上卻可以穿出門。由於「鴿子高跟鞋」造型十分逼真，所以也讓人好奇，如果被鴿子看到，會把它錯認成同伴嗎？作者在當時真的穿去公園裡實測，搞怪鞋子比起引起鴿子注意，反倒是讓許多路人圍觀、拍照。

▲鴿子高跟鞋。（圖／翻攝自dailyportalz.jp）

▲鴿子高跟鞋。（圖／翻攝自dailyportalz.jp）

►麥當勞聯名《哆啦A夢》！「百寶袋」裝搖搖薯條、芋頭冰炫風也太Q

►想捏爆！這款「泡泡紙寢具組」療癒爆棚　背後理念更暖心

關鍵字：

螃蟹, 脫皮, 玩偶, 娃娃, 包包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作

網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女

別用熱水洗！醫師傳授「清洗內褲3步驟」，好多女生都做錯

別用熱水洗！醫師傳授「清洗內褲3步驟」，好多女生都做錯

下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3　獅子終於定下來、第一名為愛婚頭 注意！6個「洗臉壞習慣」超傷肌，再貴保養品也救不回 星巴克「小熊甜筒杯」Ｑ萌外型被瘋搶！　餅乾造型陶瓷杯質感極好 COACH官網逛起來！盤點「萬元有找」包款、配件　首購打折好想買爆 Jennie戴Lisa假髮？罕見短髮造型風格差超多　網友評價很兩極 「4星座」看似無害其實超聰明　牡羊不屑耍心機、處女擅長偽裝 《九尾狐》惠利「全身透視裝」難得耍性感！　超大反差女人味爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面