超逼真「螃蟹玩偶」會脫皮！一次得到兩隻　還可以當抱枕、手提包

編輯／Emily 圖／翻攝自dailyportalz.jp、felissimo.co.jp

日本常有許多搞怪小物，最近日本雜貨品牌Felissimo就與新江之島水族館合作，推出一款有趣的「蜘蛛蟹玩偶」，他們仿造螃蟹「脫皮」的特性，做出逼真的雙層設計，讓你一次得到兩隻玩偶，不只可以當抱枕，螃蟹內部還能裝小東西，把兩隻蟹腳接起來就能當手提包。

「蜘蛛蟹玩偶」神還原螃蟹外觀，把身體上的花紋、長長的腳都做出來，小小的眼睛、蟹腳前端的螯等小細節也不放過，最特別的是以螃蟹「脫皮」情況為靈感，做成雙層設計，把第一隻螃蟹的拉鍊拉開，裡面就會拉出第二隻螃蟹，讓你一次擁有兩隻玩偶。

為了逼真呈現螃蟹的脫皮狀況，兩隻螃蟹娃娃的顏色、體型都略有不同，脫皮前顏色偏橘、體型較小，脫皮之後變成鮮紅色，體型還會成長1.2倍〜1.5倍，真實的螃蟹就是這樣長大的，讓人感到不可思議。玩偶材質柔軟，可以拿來當抱枕，螃蟹內部也能裝小雜物，把蟹腳上的掛勾扣起來，直接變成小包包。

另外，日本創作者乙幡啓子2017年時曾設計了一款「鴿子高跟鞋」，他以基本款黑色高跟鞋為基底，搭配零件組合，黏貼成鴿子造型。他先用保麗龍雕塑出立體的鴿子頭型，再嵌入羊毛氈，做出鴿子的毛色，接著把立體鴿子頭黏到鞋子後方，鞋面部分則貼上灰、黑不織布做成的羽毛，全部覆蓋後就變成鴿子的翅膀。

他還把高跟鞋的鞋跟改造成鴿子的腳爪，用鐵線塑形之後，包上紅色羊毛氈，裝上去就大功告成了，鞋子擺著就像兩隻鴿子，但實際上卻可以穿出門。由於「鴿子高跟鞋」造型十分逼真，所以也讓人好奇，如果被鴿子看到，會把它錯認成同伴嗎？作者在當時真的穿去公園裡實測，搞怪鞋子比起引起鴿子注意，反倒是讓許多路人圍觀、拍照。

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