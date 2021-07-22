帝舵表專門店限定款　Black Bay Fifty-Eight Bronze內外兼具

▲帝舵表首度採用青銅錶帶的Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶。（圖／帝舵表提供，以下同）

時尚中心／台北報導

會隨著佩戴者習慣、環境與時間推移，而留下歲月痕跡的青銅錶，是近年來錶界的大熱門，帝舵表（TUDOR）首度推出採用青銅錶帶的Black Bay Fifty-Eight Bronze（碧灣1958型青銅款），革新設計的帶扣配備「T-fit」快速調節系統，可於8mm的區間調整錶帶長度，便利與實用度大幅提升，隨錶同時附贈「青銅棕色」提花織紋錶帶，可依穿搭風格變換錶帶。

▲Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶隨錶附送「青銅棕色」提花織紋錶帶。



帝舵Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶為專賣店限定款，錶徑是男、女皆可駕馭的39毫米尺寸，延續了1950年代初代帝舵潛水腕錶的標誌比例與特色，1958年推出第一款防水深度達200米的型號7924潛水錶，即為著名的「大錶冠」；而經過磨砂處理的錶殼與鍊帶，以廣泛運用於海軍工程之中的鋁銅合金「青銅」打造，具備超強抗腐蝕的特性，有趣的是會隨著佩戴者的習慣產生微妙變化，在錶殼與鍊帶上留下獨一無二的印記。

▲Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶的錶徑39毫米。

Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶的啞面「青銅棕色」圓拱形錶面，則由外緣向中心呈同心圓紋漸變，搭配金色細節點綴的錶圈、立體鐘點標記，以及帝舵潛水腕錶的一大標誌「雪花」指針，塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層，在夜晚依然具絕佳的辨識度。

▲Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶的面盤設計從1950年代帝舵潛水錶汲取靈感。



帝舵表講求內外兼具，Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶不僅承襲經典耐看的外型，同時具備強大內在，搭載原廠機芯MT5400型，具備時、分、秒的顯示功能，機芯配備非磁性矽游絲，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），甚至更勝此標準，因為瑞士官方天文台認證規定機芯每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而帝舵表始終要求組裝後機芯運轉時的誤差必須在-2 至+4 秒之間。且此款機芯動力儲存長達70小時，讓佩戴者「週末無憂」，意即週五脫下腕錶，週一早上戴上即可正常使用，無須再上鏈條校時間。