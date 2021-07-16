Sisley全能乳液推奇幻瓶身、熱門亞洲城市躍上M.A.C唇膏

▲美妝限定設計超吸睛。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

整天被疫情轟炸，不妨轉換心情努力變漂亮吧！越在這個嚴峻時刻，美麗更需要儀式感，不少美妝保養都推出絕美限定瓶身，讓你看著也能療癒心情。

▲Sisley 全能乳液 2021夢想優游限量瓶，125ml，7,200元。

Sisley全能乳液推出2021年奇幻限量瓶身，靈感來自藝術家Elzbieta Radziwill對大自然的摯愛。他以充滿靈性與創意的畫筆揮灑，彩繪出了一場奇幻夢境，帶領著大家進入一片有著紅色與藍色海草的夢幻森林。

波光粼粼的多彩森林深處，孕育了象徵著永恆能量的幸運魚兒；在水流光動的瞬間，魚兒們優游其中，穿越至擁有至高治癒能力的神秘能量之樹，象徵大自然的神奇永恆生命力在此生生不息的傳承。

▲后 秘帖循環精華(繁花爭豔版)，130ml。

后的秘帖循環精華自推出以來，將宮廷藝術文化與保養品的完美結合，深受好評。今年第8款限定瓶身，以《宮廷牡丹圖大屏風》為靈感來源，自古以來，僅在宮廷舉行喜慶儀式上使用，帶有祈願吉祥平安、太平盛世寓意。此次運用現代感的立體手法重新詮釋了宮廷文化，純白的白瓷上綻放著華麗色彩的高貴牡丹，展現傳統高級感。

▲M.A.C 東京銀座限量版 – 絲柔粉霧唇膏 #Impulsive、首爾南山限量版 – 絲柔粉霧唇膏 #Stay Curious，820元。

為了彌補疫情不能出國的缺憾，M.A.C將亞洲之美彩繪在唇膏外殼，結合5大熱賣色選，推出全新子彈唇膏-限量版城市系列，一解您的旅遊癮。全新系列不只特色外殼超值得收藏，人氣時髦色選更是一擦上唇，立刻化身最美風景。

►洗後、造型前都能用！「萬用護髮霧」一噴抗熱、撫平毛躁