LIFE・經典／更安全的矽膠燈泡面市　且價格平易近人

▲Incredibulb矽膠燈泡。（圖／翻攝產品官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在一般人的概念裡燈泡都是易碎的，因為外側的玻璃總是讓人在更換時需要小心翼翼，丟棄時也要更加小心，近期美國公司Incredibulb推出一款矽膠燈泡，以特製的矽膠材質取代一般的玻璃外緣，減緩消費者在使用時的心理壓力，更棒的一點是它的起跳價僅5美金，折合台幣約140元。

燈具無疑是居家佈置最重要的元素之一，然而燈具一定要有燈泡，或許打破燈泡這類事不常見，但在現在狹小的居住空間中，或是在閣樓、置物間中的照明，仍有可能會跟燈具（或燈泡）擦身而過，Incredibulb推出的矽膠燈泡不但可以揉捏，也不必怕摔在地上的後續清潔，這對家中有小孩或寵物的民眾不啻是一件喜事。

之所以其矽膠材質能經的起揉捏，是因為該商品採用的是用來製作廚房配件的等級，所以它不會斷裂或破碎，讓人關心的透光度，也就是燈泡能提供的亮度，則有兩種規格，包括5W和7W。內建的LED燈根據換算，5W可發出450流明，相當於傳統的40W燈泡亮度，而7W則可發出600流明，相當於傳統的60W亮度燈泡。

如此一來，只要使用Incredibulb矽膠燈泡，在燈具的選擇上就更富有彈性，即便家中有小孩或寵物，也能選擇高度低的照明燈具，不怕小孩可能的碰觸或寵物衝撞，內建的LED燈泡不會發出熱度，所以也不會有燙手疑慮，甚至它能為一個安全的夜間玩具。

Incredibulb的設計僅僅是讓矽膠材質替代了玻璃，基本上燈泡底座是完全相同的，不會衍生出安裝的其他困難，官方號稱使用的耐用度至少達到13年，無論如何，至少在換燈泡時不需擔心是否摔碎或劃到手了。

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