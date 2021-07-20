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説・流行／爆紅皺皺雲朵包、枕頭腋下包韓星搶著背　千元價錢很可愛

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記者王則絲／台北報導

近期有一個小眾手袋品牌SAMO ONDOH在IG上特別火紅，現身在許多明星的私服穿搭中，尤其是泫雅，不只一次拎著他們家的手袋出鏡，還有全昭旻、Jessi、吳漣序⋯⋯都曾背過，韓妞們也紛紛加入行列，其中最必收的就是這款「皺皺雲朵包」和「枕頭腋下包」，不只外型可愛，連價錢也很可愛！

SAMO ONDOH為韓國設計師品牌，由兩位設計師Hyunjin Sa與Sueyon Kang所創立，名稱有著「相同溫度」的含義，最初是以「玫瑰包」聞名，同樣也是被泫雅給背紅的，幾乎成了演藝圈女星的制服包。

近年SAMO ONDOH更改了路線，從冷豔、帶些性感的玫瑰包，轉化為軟萌療癒的設計路線，多以素面軟皮革呈現，簡約、優雅又富有設計感，獨特的外型走在街上不易與人相撞。

▲samo ondoh手袋 。（圖／翻攝自IG）

▲samo ondoh手袋 。（圖／翻攝自IG）

▲SAMO ONDOH「egg bag」系列。（圖／翻攝官網，以下同）

像是這系列外型柔軟，有著皺褶開袋口的「皺皺雲朵包」，就是時下最受歡迎的款式之一，其中蛋形水桶包「egg bag」系列，有分為迷你、小、中型尺寸，背起來相當俏皮可愛；另一「bun bag」則是以方形的包型呈現，包口設計在側邊，獨特時髦的造型更能彰顯個性。

▲samo ondoh手袋 。（圖／翻攝自IG）

▲samo ondoh手袋 。（圖／翻攝自IG）

▲SAMO ONDOH「bun bag」系列。

此外，還有一款「mug bag」也不斷洗版IG，採用基本的腋下包輪廓，並注入如枕頭般蓬鬆的質感，連背帶的部分也是，讓包款更有一體成型的感受。

▲samo ondoh手袋 。（圖／翻攝自IG）

▲samo ondoh手袋 。（圖／翻攝自IG）

▲SAMO ONDOH「mug bag」系列。

且SAMO ONDOH替手袋推出超多顏色選擇，包括最新潮的酪梨綠色、鵝黃色，帶出夏日清新感，也有米白色、裸色系、溫柔奶茶色或個性黑色。最重要的是，大部分的手袋價位約落在台幣2,000～4,000元之間，是小資女孩們也能入手的可愛價格。

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關鍵字：

說流行, SAMO ONDOH, 皺皺雲朵包, 枕頭腋下包, 泫雅, 韓妞

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