奧斯塔羅12星座一周運勢0719-0725　金牛能多賺點錢、射手空忙一場

20210719-0725奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！不再願意安逸在目前的生活當中，變動的狀況存在下周生活中，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方豐沛的情感讓彼此在下周踏入更深層次的愛情裡，彼此的高度熱情也為感情加分許多。

TOP3：天蠍座金錢運最旺！偏財運還算不錯，適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

本周需注意星座



1.金牛座事業運需要留意：顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

2.雙子座愛情運需要留意：彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在，都在等對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以主動一些。

3.巨蟹座金錢運需要留意：

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，建議下周避免不必要的開銷。

牡羊座



整體運勢★★★

下周牡羊朋友執行力則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調而選擇起身先去改變些什麼，當然還是建議有想改變些什麼的想法，要多加全盤的考量。

愛情運勢★★★

雙方情感下周似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有有效解決，在下周又重蹈覆轍，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩。

事業運勢★★★

下周自我意識的抬頭，讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有但小財還算不錯，注意見好就收。

金牛座



整體運勢★★★★

下周金牛朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的會是值得好好把握的一周，如果行動與思緒並行將會是好上加好。

愛情運勢★★★

下周對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★

下周學事業方面則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★

下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周也有望多賺點錢喔。

雙子座



整體運勢★★

下周雙子朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

愛情運勢★★★

下周彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在，都在等對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以主動一些。

事業運勢★★

下周學事業方面會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★

下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

巨蟹座



整體運勢★★

下周巨蟹朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生。

愛情運勢★★

下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為都將容易往另一半心裡面去。

事業運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷。

獅子座



整體運勢★★

下周獅子朋友和周遭人事物相處時都多了點抱怨，提醒要修正一下自我的心態與看事情的角度，避免讓不滿足與抱怨的想法影響自己太多。

愛情運勢★★

對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓另一半感到不少的壓力。

事業運勢★★

在學事業方面對於目前的工作內容存在著很大的失落感，或許是付出始終得不到上司賞識或是工作遇到了不小的瓶頸。



金錢運勢★★

正偏財運勢都不是相當理想，下周的物質欲望也提高許多，所以有花費過多的狀況。

處女座



整體運勢★★★

不甘受到束縛的感覺，將讓處女朋友下周的生活多了點不平靜，往好處想是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活。



愛情運勢★★★★

雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激來增添感情生活的色彩，另外要是目前情感穩定的朋友，建議可以安排個出遊再激起雙方感情的浪花。

事業運勢★★★★

學事業方面不再願意安逸目前的生活當中，變動的狀況存在下周生活中，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，可多花點心思本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

天蠍座



整體運勢★★★★★

天蠍朋友下周在面對人事物及狀況時會有效且相當快速的解決許多問題，耐性理性兼具的良好狀況，也讓你在下周情緒平穩不會有太大的波動。

愛情運勢★★★★

下周面對愛情理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，也因為如此下周在愛情中你將扮演主導的角色。

事業運勢★★★★

清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你下周的學事業上，也因為如此讓你面對自己目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★★★★

偏財運還算不錯，適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

射手座



整體運勢★★

下周將會是射手朋友信心消退的一周，面對問題及狀況也要適時地向外求援，要不可就會空忙一場。

愛情運勢★★★

雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。

事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要並行。



金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

摩羯座



整體運勢★★★

摩羯朋友下周將是怠惰的一周，面對事情都抬不起動力來處理，思緒上的停擺也讓你在面對事情時感到些微無力感，奧斯建議要運用理性層面思考問題比較好。

愛情運勢★★

注意不是很積極的態度，在面對彼此之間的狀況或者體貼都要積極主動的給予另一半回饋，才有助感情的發展。

事業運勢★★★

力不從心的部份在學事業方面表現將更加明顯，多加注意手邊事情的發展，並適時的調整自己的狀況與心態，以免導致局面失衡。

金錢運勢★★

正偏財運平淡，不適合理財與投資的一周，要注意盲目的投資理財。

水瓶座



整體運勢★★

下周水瓶朋友的信心開始動搖，面對過往向來有信心的事情開始不再那麼的堅定，也不再像過去那麼的有把握，做事也不再那麼踏實。



愛情運勢★★★

下周面對另一半要多點耐心，情緒的起伏尤在親近的人上表現更加明顯，另外下不安定感的增加容易與另一半多了點爭執。

事業運勢★★★

下周學事業的起伏也顯得明顯，一部分是對於手邊事情的信心不足導致，另一部分則是因為下周你的脾氣剛硬了些，也讓你和同事間相處多了點不適感。



金錢運勢★★

正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，例如明明應該是你的業績卻是拱手讓人，導致錢財流失。

雙魚座



整體運勢★★★★★

雙魚朋友將是充滿自信與動力的一周，積極充沛的活力讓你在下周都感到行動力十足，更有腳踏實地不從容的做事態度。

愛情運勢★★★★★

雙方豐沛的情感讓彼此在下周踏入更深層次的愛情裡，彼此的高度熱情也為感情加分許多。

事業運勢★★★★★

過去的經驗讓你在下周學事業加分不少，面對工作更加的有信心，也有足夠的能力拉近成功的距離。

金錢運勢★★★★

正偏財運都不錯的一周，過往的努力將得到回饋，也可小試手氣或許能進點小財。

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