fb ig video ETtoday search mobile

夏天衣櫃都是「奶茶色」！洋裝知性溫柔　多層次、配件搭出中性帥感

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

文／Dappei

「奶茶色」因為耐看又氣質給人一種柔和的清新印象，加上它非常百搭的特性，讓許多人都淪陷在奶茶色的魅力裡，除了上述的清新風格，也可以多加利用層次、配件來展現酷甜的一面，以下整理不同風格的「奶茶色夏天穿搭提案」，來挑戰一週都穿奶茶色吧！　

# 知性

穿上西裝外套總能散發知性氣質，若擔心黑白色給人太過生硬的感覺，那奶茶色絕對是個好選擇！可選用同色調的大地色單品混搭來營造乾淨、柔美的印象，像是左圖便以一身低飽和奶茶色單品組合而成，五分西裝褲是近來十分受歡迎的單品，可以修飾蜜大腿跟梨形身材，穿去上班也不會過於休閒。而如右圖搭配安全的黑色也沒問題，會有較為精明幹練的感覺。

▲奶茶色穿搭。（圖／dappei提供）

（圖源：1 / 2 / 3

# 溫柔

一件式洋裝是出門最方便的單品，相較於白色洋裝帶給人的仙氣感，奶茶色顯得較有親和力。著用一件式時，可以著重在飾品及配件上的搭配，髮箍、戒指、手錶都是很好的選擇，完美點綴整體造型讓你像是精心打扮過。　

▲奶茶色穿搭。（圖／dappei提供）

（圖源：1 / 23

# 個性

別以為奶茶色只能穿出溫柔、知性感，只要運用層次及配件，就可以讓原本柔和的奶茶色穿搭帶有個性，像是左圖利用背心 + T-shirt 展現男孩感；中圖短版裙裝搭配牛仔靴立刻變得微辛、俐落；而像右圖，最簡約的圖案 T 加上寬褲也能穿出中性休閒感。所以就算入手了奶茶色單品，也不一定只能當個溫柔女生！

▲奶茶色穿搭。（圖／dappei提供）

（圖源：1 / 2 / 3

Dappei 結語：

每次購物總會先被奶茶色吸引，導致衣櫃裡有一半都被奶茶色佔據！推薦 3 種風格給也是奶茶控的你！即使是溫和的色調，只要善加利用層次及配件，也能穿出俐落個性的樣子。　

文字編輯：Freya

每天出門前都站在衣櫃發呆？韓系「奶茶色穿搭」風格範本，讓妳出遊隨手拍都美的像畫報！

衣櫥打開至少會有一件的定番「奶茶色」，就算是簡單穿搭，立刻化身好感女神

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 奶茶色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

回味《理智派生活》20句人生箴言：30+女人不會把自己寄託在別人的保證上

回味《理智派生活》20句人生箴言：30+女人不會把自己寄託在別人的保證上

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女 小黑夾一次5種方法教給妳　綁高馬尾、丸子頭都必備 兩性專家：女生戀愛「5件事」千萬別做，讓愛情永保熱戀期 夏季必備5款高人氣潔顏新品！雪肌精洗顏粉、克蘭詩慕斯超熱賣 ZARA大減價手袋均一價490元　IG爆紅「百褶包」竟不用三百元 網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作 不想iPhone短命　就必須學這6招！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面