足部護理機下殺788元！老繭掰掰　4種磨砂頭讓膚質細嫩光滑

文／C編

受到疫情影響，沒辦法到沙龍整理腳部的死皮，那不妨在家裡DIY吧！「Her和她」推出「Concern康生 綺麗美足足部護理機CON-FT20」，可以去除腳上的死皮、硬皮，重現光滑細緻的腳部肌膚。

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▲Concern康生 綺麗美足足部護理機CON-FT20，原價988元、特價788元。點我購買。



這款足部護理機採用磁吸式安裝無需旋轉，輕輕鬆鬆就可以更換磨砂頭，並且採用孔洞設計，可集中打磨後的皮屑，不會弄得到處都是，並且握把採曲線型設計，符合人體工學，拿握更加舒適。

▲腳皮在家就可以自己去除。（圖／pexels）



護理機也搭載4款不同的磨砂頭，包括強度最強的「不鏽鋼磨砂頭」適合移除強硬老繭，強度有5顆星；銀河沙磨砂頭可以移除粗厚的老繭，強度為3顆星；黑隕石磨砂頭適合用在腳跟處，粗顆粒磨砂幫助去除死皮；細圓石磨砂頭則是適合用在薄的死皮上，或是在其他磨砂頭用過之後再進行二次打磨。

▲好好保養才能有乾淨無厚繭的足跟。（圖／pexels）



另外，在充電部分，採用接觸式座充，看起來簡約又時尚，直接感應就可以充電，磨砂頭也可以完整收納在機體上面，整座機台就是妳的專屬腳部修護SPA，套裝式收納整潔又輕巧，使用完就可以輕鬆收乾淨。

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「Her和她」推出「Concern康生 綺麗美足足部護理機CON-FT20」，附贈4款磨砂頭，並且採用無線充電，原價988元、特價788元，現省200元，自行居家就可以做腳部護理，避免外出與人接觸，乾淨又衛生。