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比168還快！哈佛教授創「雞蛋減肥法」三餐不斷食7天就見效　

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 ▲減肥 。（圖／unsplash）

▲哈佛教授研發「雞蛋減肥法」 。（圖／unsplash）

編輯／Ann

爆紅的「168斷食法」是通過間歇性飲食，調整用餐規律達到瘦身效果，若是覺得斷食實在難以上手，那麼近期流傳的哈佛教授「雞蛋減肥法」可以嘗試看看。原先是為糖尿病患者研發菜單，但是因富含蛋白質與輕碳水化合物的組成，意外適合減肥族，更有網友實測短短一周就能瘦掉5公斤。

哈佛教授Osama Hamdy博士為糖尿病患者設計了4周飲食菜單，其實就是俗稱的蛋白質飲食，通過雞蛋成為飲食中的重要組成部分，減少碳水化合物攝取，從而改變體內的代謝，所以減肥效果會相當顯著，同時不會讓肌膚鬆弛，但切記若沒有遵守飲食，體重也會回彈。

▲減肥 。（圖／unsplash）

▲葡萄柚有豐富的膳食纖維且熱量低 。（圖／unsplash）

以第一天的三餐為例，早餐以「半顆葡萄柚+1至2顆水煮蛋」，中餐選擇低GI水果吃到具有飽足感為止，晚餐則是食用快熟的肉類或是去皮雞肉，以盡量少油鹽的方式烹煮。

▲減肥 。（圖／翻攝自小紅書）

▲減肥 。（圖／翻攝自小紅書）

▲雞蛋減肥法 。（圖／翻攝自小紅書）

而過程中若是產生飢餓感，可以食用紅蘿蔔或是黃瓜當成餐與餐的間隔食物，並且每天需要飲用2公升水。但也有營養師指出，哈佛教授所研發的「雞蛋減肥法」其實就類似生酮飲食，也與女星陳喬恩實施的「西柚減肥法」道理相同，以少吃主食的方式減肥，但是該方法存在缺點，像是對於雞蛋過敏的民眾不能嘗試，並且缺少主食營養吸收不全面，只適合短期快速減肥的民眾，長期不適用。

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關鍵字：

哈佛, 減肥, 減重, 雞蛋, 健身, 瘦身

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