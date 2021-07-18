正夯的「寬褲」不會搭？5種風格學起來　版型、材質都要慎選

文／Dappei

潮流是無止盡的循環，當一種元素走到極致時，就是開始往回走的時候，其中褲子的鬆緊度就是一個好例子，還記得搭編還高中生時正是窄褲大為流行的年代，甚至還要還要自己訂做合身的制服褲，當時的褲子是「越窄越潮」，時至今日流行的褲款的輪廓則是非寬即鬆，各大品牌也都以寬鬆輪廓的褲款最為主力軍。然而，寬褲的樣式百百種，要將寬褲搭配的好看也不是一味地追求「寬」就好，今回，就要介紹寬系型人 POPOKAI 的 5 種寬褲穿搭，一起看看寬褲的多種款式與穿法吧！

STYLE 1

談論起寬褲，或許很多人第一個想到的是頻繁出現的落地燈籠型剪裁，然而，落地剪裁常會有重心在下而壓縮到身高比例的通病，這時利用露出腳踝的八分剪裁就能夠避免重心在下容易顯矮的窘境，POPOKAI 便是透過八分剪裁的褲款並將內搭上衣紮進褲子標示出腰線，拉長身形比例的同時也讓腳上去更為修長，還可在襪款的選擇上玩花樣製造搭配的亮點，是喜愛寬褲搭配的型人必學的穿搭技巧之一。

STYLE 2

日本時尚品牌 NEEDLES 在近期潮流圈有說是炙手可熱的存在，品牌推出的 Track Pants 可說是人腳一條，除了多變的配色讓人每條都想收藏，每季與其他品牌的別注款與聯名款更是令粉絲津津樂道，多樣的版型選擇也提供多種穿搭需求，而其中又屬最為寬鬆的 H.D.Pants 最多入手。POPOKAI 便是入手十分搶眼的紫色搭配水藍色的條紋，無論四季搭配都能瞬間吸睛，誰說搭配只能黑白灰？

STYLE 3

夏天的高溫與悶熱時常讓人連長褲都穿不住，這時一條寬鬆舒適的短褲絕對是夏天涼感搭配的不二之選。POPOKAI 透過兩件寬鬆襯衫疊穿，將長袖襯衫穿在短袖內製造層次感，搭配寬鬆剪裁的膝下短褲，與 Vans 經典的棋盤格 Slip on 搭配上 Cityboy 必備的白色長襪，帶出俐落的休閒氣息，呈現滿滿的夏日輕盈感。

STYLE 4

多數人對於棉褲的印象，或許還停留在「居家服飾」或是「不會打扮的男生才會穿」這類的負面想法，不過隨著日系休閒風格日益壯大，棉褲近年在潮流圈的地位可說是水漲船高。POPOKAI 透過棉褲、軍裝、機能 三種不同元素的單品，運用對比色與相似色搭配手法，混搭出出色的日系街頭風格 Look，彷彿從日雜走出來般，綠紫灰的顏色搭配更是出乎意料的十分和諧好看。

STYLE 5

嚴格來說喇叭褲並不算寬褲的一種，但隨著潮流圈近期吹起復古浪潮，喇叭褲也將再次回歸大眾視野，而喇叭褲獨特的剪裁設計能巧妙地修飾腿型輪廓，是十分好搭實穿的單品。POPOKAI 透過 One Tone 的大地色系配上搶眼的亮橘色點綴，調和了西裝單品給人的正式感，也多了份日系的質感與溫暖，喇叭褲則起到拉長腿部輪廓的效果，增強了 One Tone 色系的視覺感，是優質的穿搭提案。

Dappei 結語

四季都帥的關鍵字「寬褲」筆記起來！這三個日本品牌的寬褲絕對值得擁有雖說現在是寬鬆當道的時代，但寬鬆的輪廓也有無限種呈現方式，單品的選擇上也十分多元，多多嘗試不一樣版型、顏色、剪裁、材質 的單品，也能將「寬鬆」穿出屬於自己的味道，若還是對寬系穿搭沒想法，也可以到 POPOKAI 的個人 instagram 瞧瞧，幾乎每日一更的高頻率，絕對可以給你心得搭配靈感。

文字編輯：@Hans / 圖片來源：@popokai__

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