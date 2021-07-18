fb ig video ETtoday search mobile

正夯的「寬褲」不會搭？5種風格學起來　版型、材質都要慎選

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲寬褲穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

潮流是無止盡的循環，當一種元素走到極致時，就是開始往回走的時候，其中褲子的鬆緊度就是一個好例子，還記得搭編還高中生時正是窄褲大為流行的年代，甚至還要還要自己訂做合身的制服褲，當時的褲子是「越窄越潮」，時至今日流行的褲款的輪廓則是非寬即鬆，各大品牌也都以寬鬆輪廓的褲款最為主力軍。然而，寬褲的樣式百百種，要將寬褲搭配的好看也不是一味地追求「寬」就好，今回，就要介紹寬系型人 POPOKAI 的 5 種寬褲穿搭，一起看看寬褲的多種款式與穿法吧！

STYLE 1

談論起寬褲，或許很多人第一個想到的是頻繁出現的落地燈籠型剪裁，然而，落地剪裁常會有重心在下而壓縮到身高比例的通病，這時利用露出腳踝的八分剪裁就能夠避免重心在下容易顯矮的窘境，POPOKAI 便是透過八分剪裁的褲款並將內搭上衣紮進褲子標示出腰線，拉長身形比例的同時也讓腳上去更為修長，還可在襪款的選擇上玩花樣製造搭配的亮點，是喜愛寬褲搭配的型人必學的穿搭技巧之一。

▲寬褲穿搭。（圖／dappei提供）

STYLE 2

日本時尚品牌 NEEDLES 在近期潮流圈有說是炙手可熱的存在，品牌推出的 Track Pants 可說是人腳一條，除了多變的配色讓人每條都想收藏，每季與其他品牌的別注款與聯名款更是令粉絲津津樂道，多樣的版型選擇也提供多種穿搭需求，而其中又屬最為寬鬆的 H.D.Pants 最多入手。POPOKAI 便是入手十分搶眼的紫色搭配水藍色的條紋，無論四季搭配都能瞬間吸睛，誰說搭配只能黑白灰？

▲寬褲穿搭。（圖／dappei提供）

STYLE 3

夏天的高溫與悶熱時常讓人連長褲都穿不住，這時一條寬鬆舒適的短褲絕對是夏天涼感搭配的不二之選。POPOKAI 透過兩件寬鬆襯衫疊穿，將長袖襯衫穿在短袖內製造層次感，搭配寬鬆剪裁的膝下短褲，與 Vans 經典的棋盤格 Slip on 搭配上 Cityboy 必備的白色長襪，帶出俐落的休閒氣息，呈現滿滿的夏日輕盈感。

▲寬褲穿搭。（圖／dappei提供）

STYLE 4

多數人對於棉褲的印象，或許還停留在「居家服飾」或是「不會打扮的男生才會穿」這類的負面想法，不過隨著日系休閒風格日益壯大，棉褲近年在潮流圈的地位可說是水漲船高。POPOKAI 透過棉褲、軍裝、機能 三種不同元素的單品，運用對比色與相似色搭配手法，混搭出出色的日系街頭風格 Look，彷彿從日雜走出來般，綠紫灰的顏色搭配更是出乎意料的十分和諧好看。

▲寬褲穿搭。（圖／dappei提供）

STYLE 5

嚴格來說喇叭褲並不算寬褲的一種，但隨著潮流圈近期吹起復古浪潮，喇叭褲也將再次回歸大眾視野，而喇叭褲獨特的剪裁設計能巧妙地修飾腿型輪廓，是十分好搭實穿的單品。POPOKAI 透過 One Tone 的大地色系配上搶眼的亮橘色點綴，調和了西裝單品給人的正式感，也多了份日系的質感與溫暖，喇叭褲則起到拉長腿部輪廓的效果，增強了 One Tone 色系的視覺感，是優質的穿搭提案。

▲寬褲穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語

四季都帥的關鍵字「寬褲」筆記起來！這三個日本品牌的寬褲絕對值得擁有雖說現在是寬鬆當道的時代，但寬鬆的輪廓也有無限種呈現方式，單品的選擇上也十分多元，多多嘗試不一樣版型、顏色、剪裁、材質 的單品，也能將「寬鬆」穿出屬於自己的味道，若還是對寬系穿搭沒想法，也可以到 POPOKAI 的個人 instagram 瞧瞧，幾乎每日一更的高頻率，絕對可以給你心得搭配靈感。

文字編輯：@Hans / 圖片來源：@popokai__

男生「Oversize 穿搭」的 Do & Don’t，掌握重點才能修身不邋遢！

日系 Oversize 風格當道，男生百搭寬褲「繭型褲」該怎麼穿才會帥？把握 2 關鍵，保證不出錯！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 寬褲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事

65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事

身高也會影響髮型！日本「髮長黃金比例」　155以下適合蓬鬆短髮

身高也會影響髮型！日本「髮長黃金比例」　155以下適合蓬鬆短髮

奧斯塔羅12星座一周運勢0719-0725　金牛能多賺點錢、射手空忙一場 6位「早婚」男星寵妻放閃樣樣來！《小時光》的他喊「上輩子拯救銀河系」 桃花運爆棚「3大星座」！天秤成功脫單、水瓶月老上線「有如神助」 環球《鬼滅之刃》設施公開！VR版「無限列車」太刺激　還有鬼殺隊訓練營 48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」 日本神準心理測驗！挑一顆「星球」看出潛意識「最想做的事」 五家必收防疫外帶美食優惠！板腱牛排買一送一、貳樓超豐盛餐盤五折

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面