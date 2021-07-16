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Jisoo分享IG湧365萬讚　小小年紀就成為唇釉帶貨王

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記者李薇／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo經常在個人IG分享生活照，最近她就拍下化妝的畫面，手上拿著唇釉，看起來一副專業的模樣，吸引365萬人按讚，讓網友忍不住敲碗唇釉色號，僅憑幾張圖片就直接帶貨，可見影響力十足。

▲Jisoo,BLACKPINK,李棟旭,海洋拉娜,保養,彩妝,DIOR,。（圖／IG） 

▲Jisoo手中的唇釉詢問度爆表。（圖／sooyaaa__ IG）

Jisoo手上這支單品來頭不小，可是精品彩妝Dior全新推出的超完美持久唇露 #458 白桃玫瑰，是品牌旗下第一支不沾杯液態唇彩，雖然是唇露形式，但是一抹就有透亮顯色的質地，可以打造出明顯飽和的色澤。

▲Jisoo,BLACKPINK,李棟旭,海洋拉娜,保養,彩妝,DIOR,。（圖／IG） 

▲Jisoo小小年紀就成為帶貨王。（圖／sooyaaa__ IG）

同樣帶貨力十足的還有李棟旭，最近他為了化妝品海洋拉娜拍攝全新畫報，只見39歲的她依舊保持著完美的臉部輪廓，緊緻的臉蛋一點都沒有下垂的跡象，可見真的是保養到家，臉上也沒有一絲細紋，當然讓不少粉絲買單。

 ▲Jisoo,BLACKPINK,李棟旭,海洋拉娜,保養,彩妝,DIOR,。（圖／IG）▲Jisoo,BLACKPINK,李棟旭,海洋拉娜,保養,彩妝,DIOR,。（圖／IG）

▲李棟旭迷茫眼神也吸引許多粉絲按讚。（圖／lamer.korea IG）

李棟旭這次為海洋拉娜站台的單品，也是品牌非常厲害又熱賣的「經典乳霜」，雖然是乳霜的質地，但是一抹就會在肌膚融化，形成保護膜，幫助肌膚鎖住所有營養成分，重現年輕緊緻的肌膚狀態。

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關鍵字：

Jisoo, BLACKPINK, 李棟旭, 海洋拉娜, 保養, 彩妝, DIOR

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