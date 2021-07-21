夏天穿「背心」讓肉肉現形！依身材挑選適合款式　再胖都能超顯瘦

文／Dappei

隨著微解封的推行，對於徹底解封似乎又亮起了希望，雖然微解封還是要盡量好好待在家，但相信依然不阻女生們夏天想穿清涼小背心的決心！小背心總是讓人害怕身上的肉肉無所遁形，其實只要依照自身身形選對適合的款式、配上凸顯自己優點的單品，穿背心出門簡直是一塊小蛋糕！

/ 蘋果型

蘋果型身材主要是肩膀、胸部處比較圓潤豐滿，而下肢纖細的身材體型，這類的人適合寬肩款式的背心，布料遮住的部分比較多，有些甚至有輕微墊肩的款式能讓上身看起來更加挺拔立體，如果真的很在意的話還是可以選擇內搭 T 恤或是外罩小外套來達到修飾效果，下半身可以穿凸顯纖細美腿的短裙、小喇叭褲一類單品，好好展現自己的優點。

（圖片來源 1 2 ）

/ 梨形

梨形身材與蘋果身材相反，是肩膀、上身處比較骨感，而在臀部、大腿處比較容易長肉的身材，這時候細肩帶、削肩款的背心就非常適合梨形身材的你們，可以好好地展現優美的頸部線條跟精緻的肩膀與鎖骨，非常顯瘦，而下半身只要用寬型褲、裙來遮擋不滿意的部分，最好還能選用高腰的下身，重點顯示出身體最細的地方，看起來不僅苗條還很有曲線。

（圖片來源 1 2 ）

/ 長方型

長方形身材最大的特點是沒有什麼曲線，容易看起來像把衣服套在洗衣板上，不過也不用擔心，選擇波浪花邊多、不貼身、布料輕薄或飄逸的款式就可以很好的解決問題，比較有稜角的肩膀同樣能夠撐起寬肩或細肩帶並凸顯脖頸線條，而飄逸的布料可以增加柔和感，中和僵硬的線條。

（圖片來源 1 2 ）

Dappei 結語：

只要了解自己的身材類型，你也可以很輕易地找出適合自己的背心款式與穿搭方法，你可以洗完澡對著鏡子觀察一下自己肩膀、腰圍與臀部的寬度關係來分辨自己的類型，不過搭編還是要在這邊提醒一句，雖然已經微解封，大家還是要盡量在家，做好防疫，不要鬆懈。

文字編輯：Ariel

女生夏天穿搭用「無袖背心」展現迷人線條又顯瘦，視訊還能擁有美麗小心機！



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