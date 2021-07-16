萬寶龍筆上「辦案」　找福爾摩斯蹤跡、放大鏡變筆夾

▲萬寶龍大文豪系列亞瑟·柯南·道爾爵士特別版鋼筆，35,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）讚揚文壇巨擘的大文豪系列書寫工具，今年向形塑出家喻戶曉偵探福爾摩斯的蘇格蘭作家亞瑟柯南道爾爵士（Sir Arthur Conan Doyle）致敬，推出4款以他精采一生與他筆下福爾摩斯為靈感創作的鋼筆，最吸睛當屬福爾摩斯招牌放大鏡造型的筆夾，而筆尖都鐫刻作者柯南道爾的肖像，值得偵探迷從小細節開始「辦案」。

▲萬寶龍大文豪系列亞瑟·柯南·道爾爵士限量版1902鋼筆，142,700元。





▲萬寶龍大文豪系列亞瑟·柯南·道爾爵士限量版97鋼筆，約1,255,000元。



本業為醫生的亞瑟柯南道爾爵士，一生以虛構的偵探福爾摩斯為主角創作了60篇故事，橫跨百年依然深受書迷喜愛。此次萬寶龍向他致敬的4款書寫工具，巧妙融合粉絲熟悉的元素，以最入門的特別版鋼筆為例，筆身的暗灰色讓人聯想到夜霧壟罩的倫敦街道，特殊的花紋則根據福爾摩斯格子呢設計；像花窗設計的限量97鋼筆，則展現柯南道爾Undershaw宅邸的彩色玻璃花窗，因為他最受歡迎的作品都在此居所完成。

▲萬寶龍大文豪系列亞瑟·柯南·道爾爵士限量版8鋼筆，約5,447,000元。



IWC也與作家連結深刻，2005年起與安東尼聖艾修伯里基金會（Fondation Antoine de Saint-Exupéry）合作，以聖艾修伯里1943年出版的《Le Petit Prince小王子》為主題設計飛行錶，大受歡迎，只要是小王子特別版腕錶面盤都是夜空藍色，底蓋則鐫刻小王子圖案，款式包含大飛行員腕錶、馬克十八飛行員錶、計時碼錶、世界時區錶與萬年曆等複雜功能，陣容相當完整，足見小王子魅力驚人。

▲IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版，490,000元。

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