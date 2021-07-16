fb ig video ETtoday search mobile

萬寶龍筆上「辦案」　找福爾摩斯蹤跡、放大鏡變筆夾

>

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大文豪系列亞瑟·柯南·道爾爵士特別版鋼筆，35,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）讚揚文壇巨擘的大文豪系列書寫工具，今年向形塑出家喻戶曉偵探福爾摩斯的蘇格蘭作家亞瑟柯南道爾爵士（Sir Arthur Conan Doyle）致敬，推出4款以他精采一生與他筆下福爾摩斯為靈感創作的鋼筆，最吸睛當屬福爾摩斯招牌放大鏡造型的筆夾，而筆尖都鐫刻作者柯南道爾的肖像，值得偵探迷從小細節開始「辦案」。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大文豪系列亞瑟·柯南·道爾爵士限量版1902鋼筆，142,700元。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大文豪系列亞瑟·柯南·道爾爵士限量版97鋼筆，約1,255,000元。

本業為醫生的亞瑟柯南道爾爵士，一生以虛構的偵探福爾摩斯為主角創作了60篇故事，橫跨百年依然深受書迷喜愛。此次萬寶龍向他致敬的4款書寫工具，巧妙融合粉絲熟悉的元素，以最入門的特別版鋼筆為例，筆身的暗灰色讓人聯想到夜霧壟罩的倫敦街道，特殊的花紋則根據福爾摩斯格子呢設計；像花窗設計的限量97鋼筆，則展現柯南道爾Undershaw宅邸的彩色玻璃花窗，因為他最受歡迎的作品都在此居所完成。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

萬寶龍大文豪系列亞瑟·柯南·道爾爵士限量版8鋼筆，約5,447,000元。
 

IWC也與作家連結深刻，2005年起與安東尼聖艾修伯里基金會（Fondation Antoine de Saint-Exupéry）合作，以聖艾修伯里1943年出版的《Le Petit Prince小王子》為主題設計飛行錶，大受歡迎，只要是小王子特別版腕錶面盤都是夜空藍色，底蓋則鐫刻小王子圖案，款式包含大飛行員腕錶、馬克十八飛行員錶、計時碼錶、世界時區錶與萬年曆等複雜功能，陣容相當完整，足見小王子魅力驚人。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版，490,000元。

►萬寶龍鋼筆出現紫色眼鏡　源自坎城影展評審主席的招牌特色

►行李箱好講究！　美女網紅必備LV、坎城影展評審主席萬寶龍出征

關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, 福爾摩斯, IWC, 小王子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

彭于晏戴浪琴表放電　潛水錶勾深潛拍戲回憶

彭于晏戴浪琴表放電　潛水錶勾深潛拍戲回憶

亮・珠寶／日本祝福圖紋變珍珠串鍊　MIKIMOTO搭蛋白石幻彩齊發

亮・珠寶／日本祝福圖紋變珍珠串鍊　MIKIMOTO搭蛋白石幻彩齊發

這只G-SHOCK 23萬元！　激似日本戰國將軍盔甲

這只G-SHOCK 23萬元！　激似日本戰國將軍盔甲

風・Luxury／冰淇淋色女錶誘人　RICHARD MILLE異材質撞色玩瘋了 周杰倫買錶沒人理　伸魔術手穿過玻璃戴帝舵「熊貓」錶 雷達限量錶溫網搶曝光　球后戴白陶瓷錶當服儀模範生 網紅始祖10萬LV裝、柏金包伴遊坎城　紅毯禮服花邊是再生鋁製的 超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號 香奈兒百年N°5香水變身上億元珠寶　瓶子傾瀉而出美鑽超奢華 凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面