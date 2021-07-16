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沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

經典的單品總是不容質疑，因為它們擁有很多人的經驗或是口碑的洗禮，才成就今天不敗的地位，《ET FASHION》就整理3款經典不敗的單品，不但口碑都不錯，銷量也是拿下不少冠軍寶座，絕對要試用看看。

▲資生堂,sisley,后,保養。（圖／品牌提供）

1.資生堂 百優精純乳霜

資生堂的百優精純乳霜可以說是乳霜界的「第一把交椅」，不但年年賣得好，更是有人用了20幾瓶沒有換過，可見真的經得起考驗，現在7/19起，全台百貨買就送超療癒「超肌補水．手作迷你盆栽組合」，一定要趁著這時候買起來！

▲資生堂,sisley,后,保養。（圖／品牌提供）

2.sisley 全能乳液

sisley的全能乳液也是品牌非常經典的單品，幾乎很少換過配方，清爽的質地不管是春季還是夏季都很受到歡迎，這次針對2021年版本推出限定瓶身，由Elzbieta Radziwill以充滿靈性與創意的畫筆揮灑，彩繪出了一場奇幻夢境，帶領著大家進入一片有著紅色與藍色海草的夢幻森林。

▲資生堂,sisley,后,保養。（圖／品牌提供）

3.后 秘帖循環精華

后的秘帖循環精華也是品牌的熱賣商品，做為前導精華，可以幫助肌膚打開通道，幫助後續保養成分更快速的吸收進臉部肌膚，這次以《宮廷牡丹圖大屏風》為靈感來源，換上全新限定包裝，自古以來，僅在宮廷舉行喜慶儀式上使用，帶有祈願吉祥平安、太平盛世寓意。

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關鍵字：

資生堂, sisley, , 保養

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