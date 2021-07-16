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【廣編】NECESSARY OBJECTS攜手WANGLILING推出時尚運動聯名品牌N.O.W

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▲▼時尚運動聯名品牌N.O.W。（圖／品牌提供

圖、文／N.O.W提供

臺灣設計師WANGLILING以光為靈感，將光的概念延展至設計和材料的選用，映襯Necessary Objects的極簡俐落的剪裁細節，打造出風格簡約具有精緻細節，完美塑就凹凸有致弧形曲線，輕松駕馭各場合的運動摩登系列N.O.W 。

在多元且高速運轉的世界，讓女性更能平衡繁忙現代生活的需求，熱情展現時尚、運動與自由的態度，輕鬆切換各場合並時刻保持摩登氣質，盡情閃耀每一刻，是Necessary Objects x WANGLILING 創立N.O.W-sports的初衷與核心。

N.O.W 一方面提升運動服本身的高機能性，不斷研發創新, 保證運動服的舒適性，延展性，包裹性與支撐力，內含基本排汗、透氣、快乾等機能，確保在運動中的你時刻擁有乾爽舒適輕盈如雲朵的體驗。N.O.W使用涼感的高機能彈性面料，滿足透氣舒適的質感要求，更讓你不畏夏日陽光，防曬清涼，時刻釋放清爽自信的運動活力。

另一方面，N.O.W超越了一般運動服的單一概念，以獨有的時裝設計的講究方式剪裁結構，皆具有出眾的支撐力和塑形力，褲身流線型的剪裁搭配WANGLILING光的概念反光設計，完美貼合身體曲線，不僅有提臀，修飾小腹，集中核心的塑形效果，水色迷幻的反光拼接圖案令人過目不忘，更成就運動時髦家的魅力型格。運動衣，不僅希望它具備舒適度，功能性支撐，更期待它是時髦的，獨特的，有個性的。

N.O.W用心打造每一個時尚且實用的運動造型，與每一個熱愛生活熱衷運動且追求多面時尚姿態的時髦家一起，分享這份時尚運動兼顧的生活方式和著裝體驗！

關鍵字：

時尚運動聯名品, 牌N.O.W

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