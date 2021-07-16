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包準夏天白成一道閃電　不曬黑、不曬老必買3款開架隔離乳

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記者李薇／綜合報導

夏季想要不曬黑、不曬老，良好的隔離乳很重要，但對很多小資女來說，這種天天要用的東西，專櫃產品很難下得了手，因此《ET FASHION》就整理了3樣價格平易近人，但又有高科技的防曬隔離乳，身為抗紫外線神手，一定要擁有。

▲防曬乳,隔離乳,巴黎萊雅,za,理膚寶水,保養,防曬,。（圖／品牌提供）

1.巴黎萊雅 完美UV全效防曬隔離乳

專利防曬科技，能為肌膚抵禦3重紫外線，同時添加DETOXYL隔離防護因子，全面阻絕長波UVA，預防曬黑曬老，才有真正女神光！一抹即刻校正膚色，有效修飾泛紅與肌膚瑕疵，為肌膚提升保濕水亮光澤。

▲防曬乳,隔離乳,巴黎萊雅,za,理膚寶水,保養,防曬,。（圖／品牌提供）

2.Za 油光Bye²清透隔離乳

開架熱銷、號稱「擦的吸油面紙」的Za「油光Bye²清透隔離乳」，將於2021年8月全新進化再升級！控油力、持妝力全面提升，每逢夏天肌膚就會油光滿面、擔心底妝土石流的你，絕對不能錯過這款能瞬吸油光的控油隔離乳！ 

▲防曬乳,隔離乳,巴黎萊雅,za,理膚寶水,保養,防曬,。（圖／品牌提供）

3.理膚寶水 全護清爽防曬亮白乳UVA PRO

超越素顏霜！防曬隔離同時提供立即持久的自然裸亮膚色，搭配底妝更加分！添加高效亮白成分，可作為妝前打底、均勻膚色，獨特MEXORYL®SX與XL防曬濾劑，提供極高UVA隔離防護，有效預防曬黑及光老化等，保濕與超清爽質地，含理膚寶水溫泉水與維他命E成份。

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關鍵字：

防曬乳, 隔離乳, 巴黎萊雅, za, 理膚寶水, 保養, 防曬

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