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女生快筆記！營養師教「美胸飲食」4重點　胸部up up還能美肌

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▲▼營養師教美胸飲食4秘訣。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash、pexels）

▲吃對食物對於美胸也有幫助。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

有不少女生都希望胸部能再堅挺、豐滿一點，可亂吃豐胸藥品或秘方可能不只胸部沒變大，反而還很傷身，但其實不花錢買藥，吃對食物對於美胸也能有所幫助。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了能幫助長胸部、讓胸部更加堅挺的4個飲食重點，快約姐妹們一起吃起來！

蕭瑋霖表示，胸部主要是由乳腺、脂肪及胸肌所組成，大約10～14歲開始的青春期是女性胸部主要發育時期，這期間主要是乳腺的發育，而青春期後、約18～20歲便會逐漸停止，但藉由飲食及運動調整，還是可以幫助讓胸部看起來堅挺。

▲▼營養師教美胸飲食4秘訣。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash、pexels）

1.吃好油

胸部有2/3是由脂肪所組成，所以適量補充油脂也是很重要的關鍵，建議可選擇像是桃核等堅果，增加優質脂肪攝取外，也可以補充植化素及微量元素，而像是鮭魚、鮪魚、鯖魚等魚類也是補充Omega-3脂肪酸很好的來源，建議每週可以吃1～2次魚類。

2.適量補鋅

能夠幫助荷爾蒙分泌，也有助於肌膚生長、維持彈性，像是牡蠣、蝦等海鮮類及南瓜籽都含鋅量較豐富的食物。

▲▼營養師教美胸飲食4秘訣。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash、pexels）

3.膠原蛋白

多吃蔬果適量補充維生素C，能幫助膠原蛋白的形成、傷口癒合，且具有抗氧後做用，而維生素C含量最多的10種蔬果包含糯米椒、紅心芭樂、珍珠芭樂、青椒甜椒、釋迦、紫色花椰菜、金黃奇異果、奇異果、草莓、木瓜。

4.運動搭配優質蛋白質

運動及按摩能夠幫助胸部堅挺，再搭配豆魚蛋肉類等食物補充優質蛋白質，幫助增加肌肉生長，能使胸部更堅挺。

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關鍵字：

美胸, 豐胸, 胸部保養, 飲食, 關鍵, 秘訣, 食物, 營養師

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