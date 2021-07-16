極Q！小CK「奶油黃」單品大蒐羅　D+AF冠軍「雲朵拖鞋」今夏必收

記者王則絲／綜合報導

最近台灣疫情有趨緩的現象，大家想好解封之後要穿什麼出門蹓躂了嗎？穿搭裡配件扮演很重要的角色，即使身上穿得簡單樸素，一個可愛的手袋、一雙亮麗的鞋，都能讓你成為焦點。說到今年夏天最流行的色調，絕不能少了「奶油黃」，今天就來盤點小CK「奶油黃」鞋包，加碼D+AF熱銷冠軍「抓皺雲朵拖鞋」，也是今夏必收。

【CHARLES & KEITH】

炎炎夏日，就要靠清爽的顏色來化解煩悶，帶點灰調的奶油黃色，繽紛可愛卻不會過於浮誇，可以穿得優雅氣質，也能穿得很有個性，比你想像中更好搭配，今夏不入手一個「奶油黃」單品，那就太落伍了。

▲CHARLES & KEITH金扣馬鞍包2,590元。（圖／品牌提供，以下同）



小CK特別熱賣的復古馬鞍包包型也有推出黃色選擇，搭配金釦設計復古韻味濃厚。

▲CHARLES & KEITH縷空編織單肩包1,990元。



夏天最適合來點透視編織、鏤空的元素，這款粗編織手袋設計感十足，背上絕對能成為亮點。

▲CHARLES & KEITH斜紋拉鍊托特包優惠價1,740元。



喜歡療癒蓬鬆風格的女孩們絕對不能錯過這款，將簡約的手提包化身「枕頭包」，上頭斜紋絎縫凸顯柔軟手感，搭配的粗鍊背帶也是時下最流行的設計。

▲CHARLES & KEITH 金屬綴飾樂福鞋優惠價1,180元、多帶粗跟涼鞋1,690元、編織帶穆勒鞋1,590元。



【D+AF】

平價鞋履品牌D+AF近日公佈了初夏熱銷排行榜，獲得冠軍的就是這款「抓皺雲朵拖鞋」，像這種寬帶＋低粗跟的拖鞋設計，是今年夏天韓妞們之間最流行的款式，不論搭配裙裝還是褲裝都行，出門時套上，輕鬆一秒營造溫柔小姐姐的氣質，還能露出擦得美美的腳趾甲，絕對是今夏每個女孩必收的款式，另一款少了皺褶的「斜切方頭拖鞋」同樣也在排行榜前三，更適合喜歡低調一些的女孩。

▲D+AF輕盈浪漫．雲朵抓皺低跟涼拖鞋。



▲D+AF愜意寬版．斜切設計方頭低跟拖鞋。



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