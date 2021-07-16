拯救布丁頭！專家：「乾洗髮+Z字分線」，一秒模糊焦點

▲改變分線、蓬鬆髮根幫助轉移視覺焦點。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫在家無法出門，你是不是也面臨長出黑髮，無法上沙龍補染的窘況呢？明顯的布丁頭讓人看了好心煩，頭皮頭髮養護專家萊法耶傳授染後提案，即便疫情期間不方便補染，依然超有型。

▲萊法耶 NATURIA乾洗髮霧，250ml，1,380元。

專家提到，掩飾布丁頭色差的關鍵訣竅在於蓬鬆，建議避免容易扁塌、凸顯黑髮根的中分髮線，以尖尾梳將頭髮分線整理成Z字型，搭配適量的膚色乾洗髮噴霧撥鬆髮根，可在視覺上模糊分散髮色不均感，也可幫助修飾臉型。

進階版小訣竅則可再以電捲棒增添流線層次與捲度，或是運用簡單的低馬尾、髮髻造型，為髮型做進階升級，垂頭喪氣的布丁頭即刻變身質感又隨性的歐美混血髮。

▲Christophe Robin 抗氧化護色洗髮乳，250ml，1,180元。

另外也提醒大家，想要染後持色，洗髮水溫也是關鍵。建議不要使用太高溫的水溫，同時也建議依照髮色色調，對症下藥、選擇適合的弱酸性護色、校色洗護產品，讓秀髮維持在染後完美狀態。弱酸性配方，能夠幫助溫和修護、撫平毛鱗片，提升髮絲定色能力。

▲巴黎卡詩 燦金絕色髮浴，250ml，1,000元。

除了一般染後髮使用的護色洗髮乳外；染偏冷霧色調者(包含帶有藍、紫、灰色調的棕色髮)，建議選用深紫色，可幫助中和枯黃色調，強化冷霧感髮色的校色洗髮乳；色調明度較高的漂髮人士，則建議選用可幫助加強聚光、提亮髮色光圈的護色髮浴，讓洗後髮絲彷如被陽光親吻一般、閃閃發亮。

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