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Dyson吹風機新招「抗毛躁吹嘴」　亂髮直接少一半

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▲Dyson吹風機新抗毛躁吹嘴。（圖／品牌提供）

▲Dyson吹風機推出新抗毛躁吹嘴，用氣流解決毛躁女痛點。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一向對「氣流」二字堪稱著迷的英國品牌Dyson，從2016年發表旗下首款吹風機產品Supersonic之後，顏色改款與主要的小幅升級成了市場推行的主力策略，日前在台發表會總算現身新同學「抗毛躁吹嘴」，將亮點放在「解決頭髮毛躁」問題，這可讓使用者有感了吧，品牌號稱此配件可解決62％的毛躁髮絲，是不是很值得一試呢？

▲Dyson吹風機新抗毛躁吹嘴。（圖／品牌提供）

台灣女性自然捲的比例相當高，想達到如偶像劇般女主角的柔順秀髮，幾乎是要費上大片心力，略過髮質保養不說，出門前可能要花1小時吹髮整燙，Dyson在香港與台灣地區的調查顯示，「毛躁亂髮」、「出油」與「髮質細軟」是台灣消費者最在意的3大頭髮問題，其中更有近4成的消費者深受「毛躁亂髮」所困擾。

▲Dyson吹風機新抗毛躁吹嘴。（圖／品牌提供）

▲Dyson吹風機新抗毛躁吹嘴。（圖／品牌提供）

對此Dyson發表的新款毛躁吹嘴，以另一款髮品系列Airwrap做發想，以康達效應的空氣力學現象，使用該吹嘴撫過頭髮表面，氣流會將較長的髮絲吸附在吹嘴上，當風停止時，重量較重的長髮絲會「蓋」住亂翹的頭髮，因髮絲重新排列，便可達到平順的視覺效果，打中毛躁女痛點。

▲Dyson吹風機新抗毛躁吹嘴。（圖／品牌提供）

這樣的方式能有2種好處，「抗毛躁吹嘴」需要在全乾的頭髮上使用，意即不必再沾濕頭髮就能吹整，也可避免使用直板夾高溫定型對頭髮的傷害。使用的手勢也相當簡單，不需要再用梳子反覆摩擦，讓頭髮更加毛躁。

▲Dyson吹風機新抗毛躁吹嘴。（圖／品牌提供）▲Dyson吹風機新抗毛躁吹嘴。（圖／品牌提供）

品牌建議，消費者可依序使用「順髮吹嘴」吹至全乾，之後再用「柔和乾髮吹嘴」吹蓬髮根，並在全乾頭髮上使用「抗毛躁吹嘴」，撫平頭髮並做好造型前打底，最後用「造型集風吹嘴」做出造型。業者表示「全新抗毛躁吹嘴」即起將成為吹風機的正式標配，新款多了一個吹嘴的組合，跟之前的組合價格相同，售價為14,600元。該吹嘴目前未開放單售，想買的民眾還要再等等。

▲沙宣遠紅外線吹風機。（圖／品牌提供）

▲沙宣則推出遠紅外線吹風機，可促進頭皮血液循環。（圖／品牌提供）

另一個來自英國的品牌沙宣，今年3月也推出一款主打「頭皮養護」概念的遠紅外線負離子吹風機，在吹風機裡加入遠紅外線科技，號稱一邊吹頭一邊促進頭皮血液循環，像是在高級髮廊裡「養髮」，此外還搭載3合1智慧i-Drive專利設計開關，提供3檔溫度、3段風力選擇，另可以一鍵切換53度恆溫頭皮模式，穩定吹出53°C溫風，風力柔和不傷頭皮，售價3,980元。

▲沙宣遠紅外線吹風機。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

dyson, supersonic, 吹風機, 毛躁, 抗毛躁, 吹嘴, Airwrap

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