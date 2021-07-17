沛納海老帆船甲板紋當面盤　錶側雕龍紋徽章助威

▲沛納海Radiomir Eilean腕錶限量449只呼應Eilean號的帆號，249,000元。（圖／沛納海提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）為打造專用於軍事任務的時計，1936年推出採用專利夜光物料的第一款Radiomir腕錶開啟傳奇，其枕形錶殼、與錶殼焊接相連的線型錶耳、夜光數字與時標，蔚為經典；恰巧品牌邂逅同樣於1936年問世、名為Eilean帆船，於2006年購入此古老帆船並進行修繕，今年7月在義大利菲諾港重返大海，品牌特別發表Radiomir Eilean腕錶慶祝。

▲1936年問世、名為Eilean帆船由沛納海購入後進行修繕，今年7月在義大利菲諾港重返大海。





維持首款沛納海Radiomir腕錶的比例，Radiomir Eilean腕錶的錶徑同為45毫米，精鋼錶殼特別以啞光與氧化處理呈現仿舊效果，標誌性的三明治面盤則展現靈感源自帆船柚木甲板的棕色紋理裝飾，搭配復古金色指標，數字及小時標示均塗覆米色Super-LumiNova™強力夜光塗層，具綠色夜光顯示，再次呼應早期錶款的特色。

▲沛納海Radiomir Eilean腕錶的錶殼左側以雕刻工藝刻畫出同樣繪於船身的龍紋徽章。

此外，Radiomir Eilean腕錶的錶背和錶帶上均鐫刻古董帆船「Eilean 1936」字樣，錶殼左側更精雕繪於船身的龍紋徽章；連錶帶也深具話題性，皮革材質源於沛納海發源地所在的義大利托斯卡尼大區，錶帶上手工縫上的縫線，靈感源自Eilean號桅杆上的帆繩，而限量數字也有巧思，限量449只正是Eilean號的帆號。

▲沛納海Radiomir Eilean腕錶的錶背鐫刻「Eilean 1936」字樣。



歐米茄（OMEGA）旗下海馬系列也與航海淵源深厚，Aqua Terra 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，灰色面盤飾有獨特的水平線條，發想自源自豪華遊艇上的木質甲板紋，搭配藍色指針及時標均覆以白色Super-LumiNova超螢光塗層，都讓人聯想到海洋，而藍色格紋橡膠錶帶則與船上纜繩紋路相似；內載獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證的歐米茄8900大師天文台機芯。

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▲歐米茄Aqua Terra 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，181,000元。（圖／歐米茄提供）

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